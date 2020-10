Ley sobre Etiquetado de Alimentos: El proyecto fija pautas para una alimentación saludable

El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que obliga a los alimentos y bebidas sin alcohol a incluir un etiquetado frontal con octógonos negros advirtiendo sobre los excesos en materia de azúcares, sodio, de grasas saturadas y totales y calorías.

El Colegio que nuclea a los nutricionistas observa con gran expectativa que esta ley se apruebe definitivamente y comience a regir en nuestro país.

“Los nutricionistas estamos impulsando todos estos cambios porque la educación alimentaria nutricional es una de las áreas que desde el colegio mas nos interesa promover. Siempre el etiquetado, cualquiera sea elegido tiene que ir acompañado de una educación. Actualmente tenemos un etiquetado pero es muy complejo, que yo lo he trabajado, he hecho talleres de etiquetado nutricional porque se basa en el porcentaje de consumo diario que las personas no tienen un estimativo no puede saber si esa cantidad es o no la indicada, es decir, yo lo leo y se si es bueno o malo el producto pero una persona que no tiene una preparación que no sabe lo que es una grasa saturada, que no entiende la diferencia entre el azúcar refinado. Todos los Colegios de Nutricionistas del promovemos un etiquetado” detalló la Licenciada en Nutrición Pamela Perez (MAT 871).

La industria alimenticia tiene sus reparos en cuanto a la implementación de esta ley. Al respecto, Perez indicó que “en todo cambio hay una resistencia, y este es un cambio de mentalidad que hay que hacer. El sector azucarero tiene miedo de perder ingresos. La realidad es que estamos buscando mejorar el perfil de la alimentación de toda la sociedad. No buscamos que se venda menos azúcar, solo que este distribuida de una forma diferente. Que la galletita que le damos a nuestros hijos no tenga el 50% de azúcar. El consumo de azúcar en determinados porcentajes no esta mal porque las vías alimentarias regulan el consumo, no lo eliminan de la dieta. Es una cuestión de revisar la mentalidad. Todos vamos a consumir una menor cantidad de azúcar. Desde el área de nutrición promovemos que la obesidad y el sobrepeso sea reconocido como una enfermedad, porque hoy en día se toma como factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como son; diabetes, colesterol hipertensión. La obesidad es una enfermedad que hay que tratarla en forma global”.

Finalmente, la profesional valoró la importancia de estar informado. “Siempre que la gente tenga información favorecerá a que decida su compra. Ahora la información esta disponible pero no es muy entendible. Este nuevo etiquetado facilitaría la elección rápidamente. Creo que tendrá una incidencia positiva en la persona y en la industria alimentaria” concluyó.