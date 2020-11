La Municipalidad inició una auditoría por 15 millones de pesos a la gestión anterior

" Nos encontramos con un reclamo de una obra de un vecino que había pagado y que nunca se la habían realizado. Es ahí que nos pusimos investigar y encontramos que hubo bocacalles que en Boulevard Botturi que fueron cobradas y que nunca se realizaron, lo mismo ocurrió con diferentes obras de pavimentación sobre Calle Santa Fe que fueron cobradas no fueron ejecutadas y otras que fueron realizadas mejor de lo que decía la ordenanza. Hay una situación muy rara. Por eso, enviamos la auditoría, porque realizar esas obras a nosotros nos cuesta 8 millones de pesos", contó.

Por otra parte, ahí no culminó la exposición de la intendenta interina, que contó la otra auditoría que se realizará. "Este martes presentamos otra auditoría, porque hemos recibido un reclamo de una ART, cuando dimos de baja, nos llega una carta documento donde nos reclaman 7 millones al Municipio. Este pedido se trata de un siniestro que ocurrió en el año 2017 con Etienot - Barrios, donde el personal no estaba registrado en la Municipalidad y que fue declarado en una ART y eso no lo entendemos, porque no corresponde. Eso nos genera una demanda de 7 millones y medio de pesos. Quizás fue un error de los representantes legales de aquel tiempo que tenía la comuna. Por eso, requerimos de esta auditoría porque necesitamos saber que fue lo que ocurrió y defendernos del reclamo que hace la ART. Realmente nos preocupa esta situación porque hoy como municipio tenemos que dar respuestas a 15 millones de pesos. Por eso, queremos que el concejo nos autorice para seguir adelante con esta investigación", explicó.

Por último, le dejó un mensaje a los concejales del bloque juntos. " Creo que los integrantes de guardia urbana se merecen una disculpa de los concejales del bloque Juntos y ojalá como salieron a hablar tengan la cara de pedirle disculpa a los integrantes de guardia urbana, porque hasta una concejal llegó a decir que la guardia cobraba sin trabajar. Entonces cuando este el resultado de la comisión investigadora espero que se presenten ante una cámara y pidan disculpas", cerró.

Fuente: TvCoop Cooptel