Perotti sueña con volver a la estafa de la “Ley Lemas”

¿Qué es la ley de lema? Con la ley de lemas la contienda electoral es ganada por un lema, no por un candidato. Del lema ganador resulta elegido para el cargo el candidato que mayor cantidad de votos obtuvo dentro del lema independientemente de que algún candidato de otro lema pueda haber logrado más cantidad de votos de la ciudadanía. Si su lema no ganó, no resulta elegido.

Un pequeño repaso histórico. En el año 1990 el gobernador Reviglio presentó en la legislatura el proyecto de ley de lemas, el cual terminó siendo aprobado luego de un acompañamiento masivo por parte del partido Justicialista y feroz interna entre los dos sectores de la UCR, uno de ellos liderado por Horacio Usandizaga que apoyaban dicha ley de lemas y el otro comandado “el Changüí” Cáceres, quienes estaban en contra de la misma. Los votos de los diputados liderados por Usandizaga terminaron dando la aprobación de la ley. Al año siguiente en la elección a Gobernador de la provincia, se presentan por un lado el lema del partido justicialista con varios candidatos entre ellos Carlos Reutemann, contra el lema encabezado por Horacio Usandizaga ¿cómo terminó la historia? Con la paradoja de que Usandizaga termina siendo el candidato más votado individualmente, pero dentro del lema justicialista termina triunfando Carlos Reutemann, quien había sacado menor cantidad de votos que Usandizaga pero que en la suma total por la cantidad de votos resultante de lo sublemas dentro de cada lema da como ganador a Reutemann, dejando como perdedor y principal perjudicado a quien dio los votos decisivos para que esta ley fuera aprobada un año antes.

Trasladándonos al ámbito local, en el año 99 a diferencia de lo que pasaba en provincia, esta ley contribuyó para que el Radicalismo luego de muchos años pudieron derrotar de la mano de Edgardo Martino al ex intendente de la ciudad Rodolfo “Fito” Keller, debido a que Martino había resultado ganador de su lema por la suma de los votos de los demás candidatos que iban dentro del mismo.

NEOLEMAS – Olivera propuso un mecanismo alternativo para dirimir candidaturas, similar al que se utilizó en las presidenciales de 2003.

Analizando el panorama actual luego de esta introducción ¿es conveniente volver a una ley de lemas? La verdad es que no, dicha ley es el fiel estereotipo de políticas nefastas de los 90 y de provincias feudales del norte argentino, un artilugio más para intentar sostener a un gobierno totalmente desgastado por inacciones y malas políticas aplicadas como es el del Gobernador Omar Perotti, esta ley sólo deriva en engaños al elector donde en definitiva no termina triunfando el candidatos que más votos obtuvo, sino que termina como ganador un lema que por lo general no se coincide con la voluntad popular.

Luego de muchos años de evolución en materia de sufragios, los cuales le han dado mayor transparencia a la hora de elegir candidatos a los santafesino como por ejemplo la implementación de la “Boleta Única”, esta consideración del Gobernador deriva en un retroceso político de más de 20 años, pero si bien Omar Perotti lo evalúa como una opción, esto no será realidad, hasta tanto no pase por la Legislatura Santafesina y todo parece indicar que esto no será más que un deseo del actual Gobernador, ya que quien tiene mayoría en Diputados es el Frente Progresista y tanto diputados Radicales como Socialistas no acompañarían esta iniciativa, como tampoco lo harían los Senadores Radicales, donde representantes de ambas cámaras ya se han manifestado en contra de esto.

Por suerte y por el bien de la democracia, la política y las cabezas de los partidos evolucionan y comprenden que acompañar este tipo de iniciativas es una estafa a todos los votantes de esta provincia.