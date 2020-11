Intentaron estafar a una mujer en San Guillermo

Decían soy de la Caja de Jubilaciones de Buenos Aires, me dieron el nombre de mi marido, me dijeron: "usted cobra una pensión, vive en calle tal, numero tal, su matricula es numero tal y su documento es número tal". Me dijeron también: "usted va a cobrar un retroactivo de 325.500 pesos por cajero Link, deme su numero de celular así nos ponemos de acuerdo para hacerle el depósito".

"A mí me sorprendió y les dije que no, que no importaba. Me dijeron que dentro de unos minutos pase por el cajero y retire ese dinero. Yo le dije no pida mas información porque no le voy a dar más nada ni numero de caja de ahorro, ni nada. Así que le corté. Me preocupa porque como hicieron conmigo pueden hacer con otra gente. Si es alguien al que le hacen pisar el palito, le sacan el número de la caja de ahorro del banco y luego le empiezan a retirar dinero. No quiero dar mi nombre, pero sí comunicar a la población que estén alertas por este tipo de llamados, porque pueden ser estafados", agregó esta mujer de San Guillermo, que no quiso hacer público su nombre pero se mostró preocupada por lo sucedido y con miedo que ocurran casos similares. "Además, se hicieron pasar por ANSES y ANSES no hace ese tipo de llamados. El tema es que te sacan los datos y te empiezan a hacer extracciones de tu cuenta", remarcó.

Fuente TV Coop