Habrá tantos Diegos como los Argentinos necesiten que existan

Pablo Semán es sociólogo y antropólogo especializado en culturas populares y religión. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martin (Unsam). Es uno de los intelectuales convocados como panelistas en distintos medios de orden nacional, para opinar del comportamiento más complejo de las sociedades en el mundo. Por eso "El Departamental" lo entrevistó para contribuir al debate que se generó en el mundo por la muerte de Diego Maradona. Semán señala: Reparte en tres periodos se vida A- El gran paso al reconocimiento, Diego lo consigue como jugador de futbol, por su liderazgo, aptitud y habilidades deportivas. - B-Su desempeño como sindicalista defendiendo ante la FIFA a los jugadores de futbol y C- Cuando se trasforma, hace solo 20 años, en un referente político ideológico mundial, su acercamiento a Fidel Castro y a los otros dirigentes progresistas de Latino América. Nuestro entrevistado resalta como un hecho irrebatible el impacto y el duelo que creó Maradona es el más fuerte conocido en todo el planeta.

Diferentes miradas

La muerte del "Diez" abre un fuerte debate sobre el "ser argentino". Todos necesitan expresarse ante la muerte de este “dios griego”, que se sentó definitivamente en el altar de los más reconocidos por el pueblo en todos los tiempos, como Evita y Gardel. Muchos lo lloramos y recordamos con cariño como aquel que rema contra la corriente, que viene muy de abajo y a veces gana, solo a veces. Y otros lo condenan por llegar a lo más alto con reglas no establecidas por el poder y por una cultura ganadora. Ahora, todos lo necesitamos para llorarlo o denostarlo. Hasta donde es Ángel o Demonio. Juan José Cebreli y otros representantes del pensamiento de la derecha argentina no le perdonan por ser culturalmente marginal y estar pegado a la izquierda latinoamericana. Sin embargo su vida fue un ejemplo de la "Meritocracia" que tanto proclamaba el anterior gobierno. El homenaje de los All Blacks y el no homenaje de Los Pumas, es una clara muestra de esta grieta social. El progresismo/Populismo lo pone en un dudoso trono como referente de la izquierda Latino Americana y se olvidan la parte de su vida cuando era amigo de Menem y la Camorra Napolitana. Por otra parte, un sector muy importante del feminismo le reprocha, no reconocer a sus hijos y vivir una vida cercana al consumo de prostitución. Todo un debate que se ira aclarando con el paso del tiempo. -