El Día que Maradona enfrentó a un equipo de Suardi

Tras el fallecimiento del astro del fútbol el mundo continúa conmocionado, y todos los días se conocen nuevas historias, se recuerdan anécdotas y se le rinden homenajes en cada rincón del planeta. No hace falta decir que Diego Maradona marcó la vida de millones de personas y se lo recordará con mucho amor por todos sus logros futbolísticos y su época de gloria dentro de la cancha.

Hoy, ya es una leyenda eterna, y todos los amantes del fútbol comparten las historias que vivieron con él, cerca de él y admirándolo a él.

Este es el caso de Daniel Manelli, un fanático del fútbol y de Diego Maradona que tuvo la suerte de cruzárselo en un partido cuando ambos tenían 14 años. Ocurrió en el año 1974 cuando el equipo de la localidad de Suardi, del cual formaba parte Daniel, y el famoso Cebollitas del Diego se enfrentaron en una final del Torneo Evita.

El Departamental contactó a Daniel, quien contó esa increíble experiencia que vivió junto a sus compañeros y mencionó que quedaron sorprendidos por cómo jugaba en ese entonces “El Diez”, quien integraba Los Cebollitas, el equipo de los infantiles de Argentinos en el cual se sumó en 1969 y de allí a lo más alto.

“Tuve la suerte y la desgracia de haberlo enfrentado, en sentido de que quedamos eliminados pero fue una experiencia muy linda realmente”, comenzó relatando con humor Daniel.

Recordando, con un poco de nostalgia, el suardense relató que “esto fue en el año ’74, habíamos jugado en el ’73, habíamos hecho una buena campaña y perdimos en Santa Fe, ese año ya Maradona se dio a conocer porque Los Cebollitas eran la gran revelación en ese torneo, aunque perdieron con un gran equipo de Pinto de Santiago del Estero que termina saliendo campeón. En el ‘74 nosotros salimos campeones provinciales, ganamos el zonal en San Guillermo, el departamental en San Cristóbal, un interdepartamental en San Vicente, fuimos a San Lorenzo y salimos campeones. Después, nos tocó viajar a Embalse de Río Tercero donde se jugaban las finales del Torneo Evita. Me acuerdo como si fuera hoy, la primera noche que iniciaba el sorteo, llegó el técnico nuestro y nos dijo que nos había tocado la zona con Capital Federal que eran Los Cebollitas, Formosa y Entre Ríos, nos amargamos un poco porque eran los grandes favoritos pero fue una experiencia re linda”.

Daniel con 14 años, al igual que Maradona, rememoró todo lo vivido en Embalse y cómo fue el partido, comentando sobre Diego que “era muy chiquito y ya hacía la diferencia”.

“Nosotros representábamos a Suardi, teníamos unas camisetas blancas de frisa con una ‘S’ pegada en cuerina. Estuvimos a dos minutos de derrotarlos, ganábamos 2 a 1, nos empataron sobre la hora y quedamos eliminados por diferencia de goles. Ellos era fabuloso como jugaban, el primer gol lo hizo Maradona, dicen mis amigos que lo hizo de rabona, no lo puedo confirmar pero no me extraña absolutamente nada. Me acuerdo que nos retaron mucho los técnicos antes del partido, porque nosotros en lugar de estar precalentando y preparándonos para el partido estábamos embobados mirándolos a ellos haciendo jueguitos y esas cosas”, recordó con cariño.

Todos se hicieron hinchas fanáticos del Diego, a los 14 años jugaron contra él y a los 16 años Maradona debutó oficialmente.

“Si bien uno era simpatizante de Boca y Colón, yo siempre fui hincha de jugadores y de técnicos, me hice fanático de Argentinos Juniors, de Boca después, del Barcelona, del Napoli, del Sevilla y de todos los lugares donde jugó Maradona. Era enfermizo, admirador del Diego, fui al partido homenaje a la Bombonera y me lloré todo”.

Al igual que millones de argentinos y como profundo amante del fútbol, Daniel se sintió identificado y representado por “El Diez” que logró hacerlos felices durante tantos años, como por ejemplo en el Mundial del ’86.

“Lo que me sorprendía de Maradona en aquella época fue que, si bien no parábamos en el mismo hotel, él andaba siempre con Cyterszpiler, el primer representante de Maradona. Nos llamaba la atención pero no sabíamos quién era, Maradona andaba con toda la vestimenta roja y ese hombre estaba vestido de la misma forma. Leyendo después nos enteramos que estaba ahí porque era muy amigo de su familia. Siempre conversamos sobre aquella época, uno vive bastante del recuerdo y es imposible olvidarse, hay que mirar para adelante pero es muy lindo recordar esas cosas porque es parte de lo que uno vivió”.

Ese 25 de noviembre, una fecha que quedará marcada en el corazón de todos, el mundo lloró la muerte de Diego Armando Maradona y la conmoción se apoderó de millones de personas el miércoles al mediodía.

“Cuando apenas escuché la noticia no me impactó hasta una hora después, me fui a acostar, prendí la tele, empecé a escuchar todo y no pude evitar llorar y los días subsiguientes igual. Me movilizó muchísimo, era algo previsible, pero creo que fue el momento para inmortalizarlo y convertirlo en leyenda”, expresó Daniel con admiración y amor por su ídolo.