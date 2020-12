Florencia: Visita del Secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de Producción

Fabricio Medina acompañó a Perotti como precandidato a senador por el departamento 9 de Julio, y antes ya había trabajado en la legislatura de la provincia. Actualmente se desempeña como Secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, y se encontraba en la ciudad cumpliendo con su disposición de, como lo decía en palabras textuales en “Punto de Inicio”, el programa de Narciso Medina, ayer, articular acciones con el ministerio de producción y vincular a la región de Florencia al sector productivo que es la tarea a la que se abocaron en el desarrollo de este año, a pesar de la pandemia la cual no fue un impedimento, Fabricio estuvo acompañado por el Ingeniero Aldo Butrich (retirado del INTA), técnico de la región y conocedor de las distintas producciones, que manifestó que la idea que los mueve es trabajar por el desarrollo de los pequeños productores para que tengan oportunidades de transformar su materia prima y de agregar valor a sus productos para generar ese circuito virtuoso que activa la economía y que significará una vía muy importante en el desarrollo de la economía local y regional, ya desde el hecho de que incentiva la producción de la batata e industrializa la ciudad.

El periodista, Narciso Medina, retomó los comentarios de los vecinos que siempre recuerdan que, en su momento, a finales de los noventa, la fábrica funcionó muy bien y su pérdida se debió a la quiebra de la ex cooperativa cartal, ya que también la fábrica de dulce se vio perjudicada, pero que muchos vecinos que pasaron por ella tienen buenos recuerdos.

También destacó que el gobierno provincial se está haciendo muy presente en la ciudad, el gobernador, por ejemplo, tuvo el gesto de que Florencia sea la primera localidad que visitara en calidad de gobernador, asimismo, la ministra Silvina Frana visitó últimamente el distrito y atiende constantemente los llamados, demás funcionarios provinciales han salido en el programa, recorren la ciudad y han estado en el Puerto Piracuá, y hasta el día de ayer con la presencia del Secretario de Desarrollo.

Fabricio también incidió en que Florencia es uno de los 25 municipios que tienen definida la secretaria de producción, ya que el resto de los municipios lo tiene bajo otras denominaciones, así es que el hecho de definir este espacio dentro de la estructura del gobierno da a conocer lo importante que se considera este aspecto. Por nuestra parte estamos en camino de gestionar fondos para restaurar la dulcera, decía.

Aldo comentó las nuevas variedades que están probando en la producción de batatas y mencionó que se está trabajando de manera integral en toda la cadena. Se ha hecho un acompañamiento para ver el estado de la fábrica y el anticipo es muy prometedor. La maquinaria está como nueva, hasta Luis Medina, el técnico que vino a revisarla, dijo que parecía que la habían venido a instalar ayer, todo está muy bien, solo hay que revisar algunas cuestiones pero ya que ha tenido un buen mantenimiento y se ha construido con muy buenos materiales esto ha permitido que a lo largo del tiempo se mantenga, las cuestiones a resolver son menores, decía Aldo, como los puestos de desinfección, la caldera, la parte sucia, que exigen algunas modificaciones que tienen que ver más con el bienestar del empleado.

Aldo también comentó que se encuentra relevando a todos los productores de batata porque tienen que ver el potencial que existe para crecer y manifestó que, esencialmente, esta es una actividad que se quiere hacer con pequeños productores: “no queremos que un productor haga 100 hectáreas de batata, no nos sirve eso a nosotros, estamos viendo cual es la realidad de estos productores, cuánto tienen, en qué condición están, y queremos que estén inscriptos para poder identificarlos y ayudarlos, queremos que esto sea un salto de calidad, no solo para el empleo local sino que para los productores también, y esa es la idea, con esa visiones es que el ministerio nos vincula, nosotros visualizamos un encadenamiento productivo y no sectores, no trabajar solo lo primario, solo lo industrial o lo comercial, estoy hay que verlo como un encadenamiento productivo y ver la problemática en general”.

Fabricio y Aldo Butrich se encontraban más temprano haciendo entrega de los últimos créditos de la asociación civil mesa azucarera y desarrollo regional en Villa Ocampo, se trata de los créditos otorgados a aquella personas afectadas por la pandemia de un monto de hasta $100.000, los invitados contaban que se han distribuido $125.000.000 en asociaciones y agencias para el desarrollo en toda la provincia de Santa Fe que es el fondeo más grande de los últimos 20 años en estas instituciones junto con el fondo de las mutuales, que es un fondo solidario que se generó con INAES de $300.000.000 puestos en créditos, que significaron más de 2000 créditos entregados y más de 1.200 créditos otorgados a través del decreto 355 que es el de la asociación y agencia para el desarrollo, esto tuvo un gran impacto en los pequeños comercios, en los almacenes, las tiendas, marroquinería y en todos los servicios que se vieron afectados por la pandemia. Aclararon además que este es un fondo rotario que se va a vuelve a utilizar y que ya se empieza a reutilizar cuando se devuelve el crédito, la tasa es del 13%, es cierto que el fondo se va a debilitar a lo largo del tiempo, pero esto va a permitir ahora que esa rueda continúe prestando a otros comercios con lo cual han reflotado asociaciones para el desarrollo que estaban muy dormidas y que hoy en día, a pesar de no tener una agencia que atienda empresas en el norte, hay esquemas de institucionalidad que atienden el financiamiento pero, agregaron que también hay que apuntar a desarrollar capacidades en los empresarios, en los productores, para la organización de la producción, la cooperativa, la economía social, temas que hay que trabajar con todos ellos.

Finalmente, el Secretario dejó un saludo afectuoso a todos los vecinos de Florencia y manifestó su agrado por haber estado en la ciudad.

Fuente: Florencia Hoy