"Se abrieron las puertas del parque para evitar las clandestinas y hasta ahora los jóvenes vienen respondiendo muy bien" 

"Se abrieron las puertas a partir del viernes, el sábado, domingo y este lunes también. Se abre hasta las 5.00 de la madrugada para evitar clandestinas, para evitar que nuestros jóvenes se junten en sus casas o en otros lugares. En el Parque controlamos que no entre ninguna persona que no tenga domicilio en San Guillermo y tenemos el cuidado de Guardia Urbana. Hasta ahora los jóvenes vienen respondiendo muy bien, no hemos tenido ningún tipo de problemas", explicó.

"Además, tenemos un sistema, una aplicación web de cruzamiento de datos que nos permite ver qué personas están en aislamiento preventivo y por ello evitar que ingresen al Parque. El viernes y sábado a la noche me di una vuelta y había poca gente seguramente por el frío, este domingo por la noche ya estaba más lindo el clima y hubo más chicos, y seguramente esta noche se espera un marco mayor. Tratamos que se respeten los protocolos y que tengan un lugar donde disfrutar", agregó.

"El martes feriado el parque también permanecerá abierto, pero solamente hasta las 00.00 horas como ocurre diariamente. El Parque, como bajó la cantidad de casos, ahora está abierto todos los días hasta las doce de la noche y la gente puede ir a tomar mate, comer asado o permanecer en el lugar, sólo que cuidándose y manteniendo los protocolos, como corresponde", añadió.