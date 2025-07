Justicia por Jairo: Convocan a una suelta de globos frente al hospital de Ceres

Fuente: Ceres Diario

"Nuestra pesadilla comienza el martes 10 de junio. La semana anterior a ese martes, Jairo había estado siendo tratado por una gripe normal, pero el martes 10 vuelve a ingresar a la guardia del Hospital de Ceres porque había empezado a tener fiebre alta, el médico que la atendió en ese momento hace volver a Jairo a su casa, indicándole a su madre que le diera Ibuprofeno".

El día miércoles 11, Maira vuelve a llevar a Jairo entre las 8 y las 9 de la mañana, nuevamente con mucha fiebre (ese día fue cuatro veces al hospital), fue ahí cuando le realizaron una placa e indicaron análisis, aun así el médico lo manda a su casa, diciéndole a su madre que le dé "Dipirona, intercalado con Paracetamol cada 4 horas".

El jueves 12, Jairo no levanta fiebre pero su madre notaba que que su bebé no se encontraba bien.

El viernes 13, lo vuelve a llevar al hospital donde Jairo fue atendido por una médica, quien le dice a su madre que podría tener infección urinaria y por ese motivo tenía fiebre, le colocan un inyectable y lo vuelven a mandar a su casa hasta que puedan realizarle los análisis de la supuesta infección urinaria.

El sábado 14 de junio, sobre el mediodía la mamá vuelve a llevar a Jairo al hospital con evidentes problemas respiratorios, diciéndole al médico de guardia que el niño no podía respirar de manera correcta. El médico lo revisa y le dice a su madre que Jairo tenía los pulmones limpios y le indica que vuelva a su casa.

Viendo que su hijo empeoraba, Maira decide en las primeras horas de la tarde de ese sábado llevar a Jairo en colectivo al hospital de Rafaela, donde rápidamente ingresa a internación en el sector de pediatría, le colocan oxígeno y le realizan placas de urgencia. Los médicos informan a la familia que Jairo había ingresado con Gripe A y Neumonía Bilateral, inmediatamente deciden llevarlo a terapia intensiva con respirador.

Jairo tenía el 98% de sus pulmones tomados, durante la terapia intensiva tuvo dos paros cardíacos que le produjeron muerte cerebral y a pesar de luchar por su vida, ya no había más nada que hacer.

Jairo falleció el 25 de junio a la edad de un año y once meses, este sábado 19 de julio estaría cumpliendo dos añitos.

El inmenso dolor que atraviesa la familia es indescriptible, es por ello que sus padres piden a la comunidad de Ceres que acompañen en el día de su cumpleños a una suelta de globos de colores frente al hospital.

La idea de sus padres es que "no vuelvan a ocurrir casos similares con pequeños en el hospital de Ceres. Que ninguna persona vuelva a perder la vida en manos de estos médicos que no tienen vocación por su trabajo. Jairo no solo pasó por un médico, pasó por 5 médicos distintos en una semana, y ninguno hizo nada".

Jairo tenía sus controles al día, tenía todas las vacunas y una madre responsable que lo hacía ver cada vez que era necesario. Los médicos que atendieron a Jairo durante toda esa semana, no estuvieron a la altura de su profesión y dejaron que Jairo quede librado a su suerte.

Por este motivo y en el día de su cumpleaños, la familia convoca para este 19 de julio frente al hospital de Ceres desde las 14 hs. a una suelta de globos de distintos colores, ya que "a Jairo le gustaban las cosas que tenían muchos colores".