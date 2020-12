Cattaneo nuevamente Presidente y un pedido de presupuesto que roza los 600 millones de pesos

El lunes, aprovechando el feriado, el legislativo municipal de San Cristóbal se reunió en comisión para realizar la sesión preparatoria y elegir así a sus nuevas autoridades. Hasta el viernes próximo pasado había dos aspirantes a ocupar la presidencia del Concejo, pero este lunes Morel se sumó a las postulaciones de Cattaneo y Sartín por eso los votos estuvieron bien marcados, cada bloque defendió lo suyo y no hubo sorpresa alguna, determinando que Carlos Catteno, con 3 votos, sea reelecto como presidente del Concejo, Sartìn ocupe la Vicepresidencia 1ero y Claudio Gaineddu Vicepresidente 2do.

“Era un poco lo que pretendíamos, que quede la presidencia en el Frente Progresista, somos del oficialismo, creo que corresponde tener la presidencia del concejo por acompañamiento, por cantidad de concejales dentro de lo que está hoy formando la institución del Concejo Deliberante. Los chicos, tanto Pablo como Pepo, atribuyen un poco la experiencia de los años de estar en esta institución y el desempeño así que han apoyado para que sea nuevamente presidente”, indicó Carlos Cattaneo en diálogo con El Departamental, y además agregó que “considero y creo que es necesario el crecimiento de todos, en algún momento determinado, seguramente, algunos de los concejales pares van a tener que ser presidentes también de esta institución. Por supuesto que trataremos siempre de que quede dentro de las filas del Frente Progresista”.

Dentro de lo que fue la votación, el Presidente del concejo explicó que “como candidata se sumó Carolina Morel en la propuesta por el bloque del Justicialismo, quedaron 3 votos oficialistas, 2 votos del PJ y 1 de Cambiemos, así fue la votación, no hubo sorpresas. Fue con tono de acuerdo y entendimiento”, y aclaró que no habrá acto de asunción de autoridades, sino que “ya queda instituida la nueva formación, decirles que fue renovado por un año más el cargo de Secretaria y Maricel Ávila ocupa la Secretaría”.

A su turno, Claudio Gainedu, del Frente de Todos, opinó que “nosotros tenemos la costumbre de solicitar la presidencia del concejo, venimos haciéndolo, lo hicimos el año pasado junto a Cristian, estamos en minoría, conocemos la realidad y tratamos de solicitarlo. Tener la minoría en un concejo como el de San Cristóbal es complicado”.

Presupuesto 2021

El lunes pasado ingresó al Concejo el proyecto de presupuesto municipal para el año 2021, ahora los ediles deberán analizar los montos y partidas y ver si le dan aceptación o vuelve al Ejecutivo, pero todo haría indicar que el Presupuesto saldría aprobado (por mayoría seguro) de manera unánime, con algunas partidas para su revisión, pero aprobado en fin.

“Esta semana con reuniones de comisión, la semana que viene definiendo el presupuesto y haciendo una última sesión por todo lo que se viene, asuetos administrativos y el decreto del intendente que define un mes de licencias en temas municipales. Del 14 al 20 estaremos haciendo todas las reuniones de comisión y la última sesión del año y, seguramente, ya hemos pedido y avisado que vamos a saca el presupuesto”, indicó Carlos Catteno.

“Estuvimos viendo los montos totales, por ahora vamos a tener una reunión el día lunes de la semana que viene con hacienda de la municipalidad y con nuestro equipo personal del partido de nuestro bloque, lo trabajaremos durante la semana. No tenemos nada concreto todavía”, explicó Gaiunedu, y además expresó que los números no están muy por encima de lo que se estima; “Creo que hoy los números están, estamos hablando de alrededor de 600 millones de pesos, teniendo en cuenta el aumento que ha tenido todo durante el último año y todo lo que no se ha podido acomodar con partidas, no debería estar tan lejos”, pero si pidió ver los números finales del año en curso, “Lo que me preocupa más no es este presupuesto, sino el ejecutado de este año que lo veremos después. Se vienen presentando los balances, pero nosotros queremos tener la visión global para la aprobación y ahí vamos a charlar. De todas formas, creo que no va haber demasiados inconvenientes en la aprobación. Cuando tengamos más datos y que podamos hacer un análisis más concreto deberíamos charlar de nuevo”.

El proyecto

Artículo 1: Fijase en la suma de pesos quinientos noventa y seis millones cuatrocientos diecisiete mil ciento treinta C/01/100 ($ 596.417.130,01) el total de erogaciones autorizadas para el presupuesto general de la administración municipal, para el AÑO 2.021, conforme al siguiente resumen, que se desagrega en planillas anexas.

Total De Erogaciones

$596.417.130,01

Erogaciones Generales

461.347.071,53

Erogaciones Especiales

135.070.058,48

Destacándose las Erogaciones Corrientes con un total de $423.962.627,88, las operaciones con un total de $295.956.244,30 y los sueldos jornales y aportes con un total de $231.567.769,77

Artículo 2º.-: fijase en la suma de pesos quinientos noventa y seis millones cuatrocientos diecisiete mil ciento treinta c/01/100($ 596.417.130,01) el total de recursos destinados a las erogaciones a que se refiere el Artículo 1º de la presente norma legal, de acuerdo a la distribución resumen que se indica a continuación y al detalle de las planillas anexas.

Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estímese el

siguiente Balance Preventivo:

Total de Recursos $ 596.417.130,01

Total de Erogaciones $ 596.417.130,01

Resultado Equilibrado

Artículo 4º: fijase en 120 (ciento veinte) el número de cargos de la Planta Permanente,

120 (ciento veinte) el número de Personal Contratado 20 (veinte) Contratados Liceo Municipal, 21 (veintiuno) Contratados Escuela de Ciencias, 6 (seis) Concejales y 1 (uno) Secretario del Concejo Municipal, 3 (tres) Secretarios de Cartera y 4 (cuatro) Personal de Gabinete.

Artículo 5º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a disponer las reestructuraciones y

modificaciones necesarias, con la única limitación de no alterar el total de Erogaciones fijadas en el Artículo 1º. Respecto a la Planta de Personal se podrá transferir cargos con la sola limitación de no modificar los totales fijados en el Artículo 4º de la presente norma legal.

Artículo 6º: Las Erogaciones a atenderse con fondos provenientes de Rentas Especiales

deberá ajustarse en cuanto a modo y oportunidad a las cifras realmente recaudadas o cuya recaudación esté materialmente o legalmente asegurada dentro del mismo ejercicio.

Artículo 7º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a modificar al Presupuesto

General incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales y/o Provinciales de vigencia en el ámbito municipal, con la sola limitación de no modificar el Balance Financiero Preventivo.