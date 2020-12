Arrufó recibió un respirador artificial

A reuniones de temas variados asistió el Presidente Comunal de Arrufó Cristian Piumatti. En primer término se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de

Enerfe - Energía Renovable y Gas , Juan Dangelo y Juan Cesoni en la ciudad de Santa Fe. Durante el encuentro, dialogaron sobre la factibilidad de la instalación de la red de gas natural en nuestra localidad, lo cual implicaría un gran crecimiento social y productivo para Arrufó.

“A principio de año comenzamos a entablar relaciones con las nuevas autoridades de la provincia, visitamos ENERFe para conocer más sobre el tema del gasoducto, por la pandemia se demoraron los trabajos previstos por Litoral Gas. Estuvimos charlando con las autoridades de ENERFe quienes junto a la Fundación Metropolitana llevan adelante un relevamiento de nuestro pueblo, para establecer los parámetros de un recupero de la obra que hasta el momento arrojan buenos resultados. Hay que ver bien cuando Litoral Gas estaría llegando y de no ser así a la empresa ENERFe le interesa mucho hacer la obra en Arrufó, así que estamos a la espera. Los primeros meses del año entrando se va a definir la colocación del gas natural en Arrufó” detalló Piumatti.

Por otra parte, el presidente comunal, junto al Director del SAMCo local Dr. Oscar Zenklusen; recibieron un respirador artificial Inventu y un Casco Hemlet. La donación es el resultado del Proyecto “Un Respiro” de la Fundación de la UNR.

“Recibir este respirador me da tranquilidad, siempre que sea aparatología para la salud es muy importante. Estamos cerrando el tema de la sala de rayos x, que estuvo prevista cuando se realizó la refacción y la remodelación. Suman a la salud no solo de Arrufó sino también de Ambrosetti, la Rubia, Monigotes y Curupaity.

La sociedad va entendiendo que la responsabilidad es individual, el joven que sale no debe dejar de pensar en sus familiares más cercanos. Es una franja atarea que tiene contagios, pero no sufren los síntomas. Los que tienen realmente problema, son los mayores de 65 años, apelar a la responsabilidad de cada uno. Las actividades están habilitadas en un 90 o 95%, es muy sencillo lo que se solicita, no compartir vasos y mates, distanciamiento social, usar tapabocas y lavarse las manos, son cosas muy sencillas” recordó Piumatti.

Finalmente, Piumatti se refirió a los lotes que saldrán a la venta “tenemos un proyecto presentado en Nación de 17 cuadras de pavimento, venimos trabajando para poder avanzar. La financiación para esas cuadras seguramente es bastante alta, pero bueno iremos parcializándolo. En el año 2016 adquirimos 22 lotes, los sacaremos a la venta apenas ingrese una documentación que procede el Registro de la Propiedad, está previsto para personas que tengan domicilio en nuestro distrito, en la localidad o zona rural. Pasados los 90 días si llegara a quedar algún lote lo pondremos a la venta quien quiera adquirir” detalló.