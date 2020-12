Merko Supermercado cumple 25 años

El día de apertura de Supermercado Merko fue un 23 de diciembre hace 25 años atrás. Ell supermercado cumple un nuevo aniversario y lo celebrará con un gran sorteo entre sus clientes. Para participar solo hay que llenar un cupón con los datos y el día 27 se realizará el sorteo que incluye desde secadores de pelo hasta una heladera.

“Nosotros empezamos con lo que quedó de la concesionaria, era casi la mitad de lo que es hoy. En este mismo lugar mi abuelo comenzó con la venta de Ika Renault, pero anteriormente había un taller de los vecinos Sena. Hace 25 años cambiamos de rubro, se empezó con pocos recursos, poca inversión en albañilería, pero mucha limpieza. Arrancamos un poco apurados por la llegada de las fiestas, ese día la gente vino, habíamos armado una linda campaña publicitaria y esos primeros 15 días no alcanzábamos, éramos 5 personas, mis padres, 3 empleados y varios ayudantes, amigos y familiares” recordó Gomez

Cabe destacar que, por entonces, la ciudad cabecera departamental se desprendía de su bastión laboral principal: los ferrocarriles. “En ese momento San Cristóbal estaba en plena crisis con el cierre ferroviario, me jugué igual, era el rubro que a mí me gustaba, estaba estudiando Marketing y vi el lugarcito comercial, más marcas, mejor atención, algo nuevo. En ese momento había dos supermercados más grandes. Me gustó la idea de competir y de abrir el mercado. Las remodelaciones fueron incluir un depósito y se agrando casi el doble, hace 5 años nos extendimos hasta la esquina, dejamos de tener playa de estacionamiento para poder agrandar. Hicimos un deposito arriba y colocamos la parte de bazar y blanco que es lo más nuevo. Nosotros abrimos como autoservicio solo con fiambrería, en la primera remodelación le dimos lugar a inquilinos que abrieron carnicería y verdulería” detalló Diego Gomez.

Años de trabajo comercializando comestibles, rubro tan susceptible a las variantes económicas del país. Diego Gomez indicó que “son muchos años y uno casi ya no se asusta. Tuvimos dos devaluaciones que nos llevaron tiempo. Hoy por hoy estamos bien, no necesitamos anticiparnos a los aumentos, pero hubo momentos en que si no cambiabas rápidamente el precio lo estabas vendiendo a mucho menos de lo que se pagaba al otro día. Ahora, hace años que tenemos una inflación muy alta, pero programada por parte de proveedores”.

Finalmente, Gomez agradeció a todos los que hacen posible que Merko Supermercado cumpla 25 años. “En nuestros comienzos, hubo tres familiares y tres ayudantes, éramos 6 y hoy somos casi 20 los que trabajamos. Tengo toda una vida más aquí adentro que en mi casa. Agradecemos a los proveedores que han colaborado con los regalos del sorteo 25 aniversario, hay más de 50 premios. Tenemos varias ideas para seguir adelante, la parte de cargas de camiones, siempre hay algo para hacer. El 24 y 31 se atenderá en forma normal a la mañana y por la tarde de 16 a 19, agradezco siempre a los que han trabajado conmigo y al personal actual también, a la carnicería y verdulería también es impresionante lo bien que le hizo al negocio y a toda la clientela y el pueblo que nos apoyó, pedimos perdón por los errores, pero siempre digo que deben ser más las virtudes que los errores porque nos vuelven a elegir y estamos muy agradecidos”.