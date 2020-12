Romina López: "Hicimos muchas obras, pese a la poca ayuda de la provincia"

"Nos deben más de 5 millones de pesos, prometieron fondos que no llegaron, fondos para hacer la planta de agua potable sobre la Ruta 23. Tuvimos que ayudar al SAMCO con la compra de test rápidos, pagando la nafta para trasladar las muestras de los hisopados hasta Santa Fe, muchas cuestiones que no teníamos en cuenta. A pesar de eso, hicimos muchas obras de pavimentación, cumplimos un sueño de mucha gente que fue pavimentar la 9 de Julio, cumplimos con las bocacalles de Bulevar Botturi que era una deuda de la anterior gestión, esta año hicimos muchísimo en cuanto a obras", agregó.

"Hay concejales que todavía me recriminan cosas, como que gastamos mucho dinero en combustible y no tienen en cuenta la poca ayuda que hemos tenido de Provincia", remarcó. Consultada sobre una sensación que el Municipio ha contratado a mucha gente y ha ampliado su planta de empleados, la Intendente dijo: "la cantidad de empleados es la misma a la que teníamos antes de asumir. Lo que pasa es que mucha gente que trabajaba no figuraban y nosotros normalizamos su situación, por eso puede ser que figuren más empleados, pero en cantidad es la misma que había".

Fuente: TvCoop Cooptel