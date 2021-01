Vacunaron a 10 personas del equipo de salud del Hospital de Ceres

Hoy 10 personas, pertenecientes al equipo de salud ligado a hisopados y atención del área Covid 19 fueron vacunados contra el Coronavirus en Rafaela con la vacuna Sputnik V. “Esta es la primera dosis, en 30 días nos tendremos que colocar la segunda dosis”, contó la directora del Hospital Silvana Torres.

“Para mí fue curioso, les decía a mis compañeros desde marzo no salía a la ruta, y hoy estoy viajando para vacunarme en el último día del año. Realmente todos esperamos que este sea el inicio del fin de la pandemia, pero hasta no tener a la gran mayoría de la población de riesgo vacunadas en Ceres, nos falta demasiado todavía” agregó.

Además, el Hospital Regional Ceres fue la nombrada la “institución del año” en la ciudad, respecto a eso la directora de la institución expresó: “Eso es mérito del trabajo en conjunto con todas las otras instituciones, porque todas se pusieron a disposición del Hospital en esta pandemia, todas nos ayudaron a afrontar este año tan difícil”.

“Es muy lindo ser reconocidos, pero la tarea del Hospital acá es siempre así. Este año la pandemia que vino sin manual nos hizo tener que trabajar con protocolos que nunca se habían implementado, y nos fuimos adaptando, tratando de proteger a nuestro personal, y atendiendo a cada uno de los pacientes. Podemos decir con mucho orgullo que somos uno de los pocos nosocomios que controla a pacientes Covid con patologías de manera ambulatoria cada 48 hs. y que nuestro personal, por el trabajo de bioseguridad del edificio, no se contagió en el hospital” agregó Torres.

Fuente TV Coop.