"Super Deportivo Radio" fue ternado para el Martín Fierro 

"Disculpen la emoción. La noticia de estar ternado en los MARTÍN FIERRO es muy fuerte y más aún, si me detengo y observo el camino recorrido y todas las adversidades que tuve y tuvimos que superar (fueron muchas durante estos años): Desde ninguneos, hasta comerme una piña y quienes tuvieron que actuar miraron para otro lado, pero como dice Bielsa "Traguen veneno, todo al final se equilibra", comentaba en un texto que nos escribió Emiliano Nunia, luego agregaba "Así es, el tiempo nos termina premiando, como desde hace un par de años con momentos, reconocimientos soñados y hasta utópicos para quienes hacemos Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad y TvCoop Cooptel. Estar en una terna de un Martín Fierro no tiene explicación, al menos hasta ahora, pero si me invade un sentimiento tan difícil de explicar" comentaba el periodista deportivo, a la hora de agradecer señalaba;

"No me olvido del querido Javier Rapalo que comenzamos este proyecto en el 2014 cuando había mas dudas que certezas y me acompañó sin miedo a nada en la recordada y querida 93.3. Luego el querido Alberto Mansilla me abrió las puertas de su Radio Villa Trinidad 97.9 Mhz para seguir soñando con este programa que todos los días me ilumina y me ilusiona y lo cuido como el tesoro mas preciado. A tipos como Lisandro Valdemarín y Carlos Regis que siempre estuvieron al lado desde que se inició este proyecto y que han bancado la parada en momentos donde lo necesitaba. Y ellos estuvieron ahí. Luego se sumó la frescura de Santiago Sotto que con su capacidad y detalles mejoró el programa. El talento de Nacho Cortes nos permitió seguir escuchando voces y aprender de su impronta" y cerraba diciendo: "En fin, aquí estamos felices arrancando el año, disfrutando una terna en los MARTÍN FIERRO y ustedes nuestros oyentes y auspiciantes son tan parte como nosotros".