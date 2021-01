Mostraron el eficaz funcionamiento de los respiradores–ventiladores

Este martes, el Senador Felipe Michlig junto al Intendente de Suardi Hugo Boscarol, participó -en la sede del Hospital local- de una demostración realizada por técnicos de la empresa Inventus, sobre el funcionamiento del respirador-ventilador recientemente entregado en el marco de la lucha contra el coronavirus. Las demostraciones técnicas también se sucedieron en las localidades de San Guillermo, Ceres y Arrufó.

“Estos equipamientos de última generación son muy necesarios, más en los momentos en que estamos viviendo, en donde se puede dificultar la derivación de un paciente a un hospital de mayor complejidad porque están todas las camas ocupadas. Tenemos la suerte de que los principales hospitales del departamento están haciendo un eficaz uso de los mismos (con alguna excepción, en donde ni siquiera lo desembalaron aún)”, señaló el representante departamental.

Las exposiciones estuvieron a cargo del Coordinador de “Un Respiro”, Ing. Guido Guilleron y el Jefe de Producción, Ing. Alejandro Palma (Ambos Representantes de la Empresa Inventus SRL), quienes fueron recibidos en Suardi por el Director del Hospital local, Dr. Nicolas Zulli y el Dr. Leandro Gastaldi. También participó de este primer encuentro el Pte. del Concejo, Gustavo Sella, el Coord. Marcelo Airaldo, miembros del gabinete municipal y personal de salud en general. Luego en Ceres y San Guillermo fueron recibidos por las intendentas Alejandra Dupouy y Romina López respectivamente, y sus grupos de trabajo. Mientras que en el Hospital de Arrufó la comitiva recibió la bienvenida del director Dr. Oscar Zenclusen, la Dra. Marianela Arce y el Pte. Comunal Cristian Piumatti, junto al personal sanitario.

“Es una alternativa que salva vidas”

El representante de Inventus, Ing. Guido Guilleron, al momento de explicar -in situ- el funcionamiento del respirador señaló “que este equipamiento lo desarrollamos conjuntamente con la UNR y la Fundación de la misma Universidad, ya fabricamos una primera versión autorizada por ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y esta es una segunda, una versión más completa, con más modos de funcionamiento, que se encuentra en trámite de autorización. Además, este es el único respirador en Latinoamérica que tiene conectividad wifi para controlar el equipo a la distancia. Asimismo, esta tecnología permite usarlo en pacientes de manera no invasiva”, agregó.

Por su parte el Ing. Alejandro Palma -en rueda de prensa- contó que desde la primera versión aprobada por ANMAT ya llegamos a esta última versión totalmente superadora, con adicionales de alto flujo que permite estabilizar al paciente y posiblemente evitar la intubación, o sea está es una alternativa que puede salvar la vida a mucha gente. Hoy ya tenemos 125 respiradores operativos en el país”.

“Estamos a disposición para capacitar y asesorar”

Respecto a dichos del Director del SAMCO de San Guillermo, Palma sostuvo que no conozco cual puede ser el cuestionamiento, lo único que sé es que todavía no lo desembalaron y no lo prendieron para ver cómo funciona. Nosotros estamos a disposición para brindar todas las charlas de capacitación -como ya lo hemos hecho- y asesoramiento que sean necesario, más allá que todas las indicaciones y manuales que vienen con el equipo”, dijo.

El Director del Hospital de Suardi Dr. Nicolas Zulli, manifestó que “el respirador en nuestro caso ya lo tenemos instalado y lo probamos, funcionó bien y se brindó una charla a todo el personal, aunque todavía no lo tuvimos que utilizar en pacientes, pero en caso de ser necesario ya está instalado. Estoy muy agradecido a los que se preocupan por sumar mejor instrumental”.

“El Dr. Giménez debe reconsiderar su negativa”

El Senador Michlig al ser interrogado -también por la prensa regional – sobre las declaraciones del DR. Giménez sostuvo que “conseguir estos respiradores nos costó mucho y desde el primer momento estuvo la negación del Dr. Giménez de aceptarlo y tampoco participó de la capacitación que se hizo en Moisés Ville. Pero lo primero que tiene que hacer es desembalar el equipo y ponerlo en funcionamiento, porque en San Guillermo ya fallecieron 11 personas por coronavirus y con esto no se puede especular”.

“La verdad que tampoco me llama la atención que el DR, Giménez politice este tema tan delicado, porque recuerden que fue concejal del PJ, es Pte. de su partido en San Guillermo y seguramente eso le hace perder de vista que aquí lo que está en juego es la Salud de la población, por eso esperamos que reconsidere la posibilidad de aprovechar este equipo, sino tendremos que reubicarlo en otro nosocomio de salud del departamento, que lo recibirán con los brazos abiertos”.