El aborto legal es oficial en nuestro país

Con la firma del Presidente Alberto Fernández y la publicación en el Boletín Oficial, se formalizó la legalización del aborto y la ley de los 1.000 días en nuestro país. El proceso de legalización llevó mucho tiempo y, aunque hay muchas opiniones en contra, son muchas las personas que celebran este hecho trascendental.

A partir del pasado jueves comenzó a regir en Argentina la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación, con la promulgación de la norma aprobada el 30 de diciembre en un histórico debate en el Congreso.

Esta lucha llevó muchísimos años y se logró en parte teniendo en cuenta las estadísticas: se estima que desde 1983 murieron más de 3.000 mujeres en los 370.000 a 520.000 abortos que se practican cada año en un país con 45 millones de habitantes.

La movilización de miles de jóvenes y colectivos de mujeres de la llamada “marea verde” fue crucial para que la ley fuera aprobada, tras ser rechazado un proyecto similar en 2018.

En la ciudad de San Cristóbal, el grupo feminista Amazonas desde el primer día se expresó a favor del aborto legal y una de sus integrantes le contó a este medio cuáles son las sensaciones tras la publicación oficial.

“Estamos felices, muy contentas y con mucha emoción. Particularmente estoy a favor del aborto porque soy feminista, lo cual hace que me vea involucrada en todas las luchas del feminismo y la IVE era una de estas. Segundo, porque el feminismo me hizo ser una persona empática, por ende no solamente pienso en lo que yo haría en esa situación sino que me pongo en el lugar de las demás personas gestantes como situaciones y circunstancias que lleve a la persona a decidir eso y respetarlo. Para tener empatía necesitamos un grado de construcción que no todo el mundo lo tiene pero con nuestro grupo desde el primer día nos juntamos a leer, informarnos y debatir”, comentó Lola Urbina, quien forma parte de este grupo que en mayo cumplirá tres años.

Informada en el tema, la entrevistada profundizó en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y explicó que “se puede interrumpir el embarazo hasta la semana 14 inclusive o en cualquier momento si es producto de una violación o si corre el riesgo de vida de la persona gestante. Otra cosa que me parece importante que se sepa es que hay un plazo máximo de 10 días desde que se solicita para que el equipo médico lo resuelva”.

Basándonos en otro punto importa de esta ley, se sancionó la ley del “Plan de los 1.000 días”. Se trata de una normativa para las mujeres que quieran llevar adelante la maternidad. Este plan establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. Además, se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia como medicamentos, vacunas, leche y alimentos.

“Esta la ley de los 1.000 días junto con el proyecto de la IVE se trata del acompañamiento por parte del estado durante todo el embarazo y la primera infancia y es muy importante que se sepa y se conozca”, indicó la entrevistada.