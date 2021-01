ETAR y Guemes solo viajarán desde Ceres dos veces por semana

El panorama para las empresas de transporte público de media y larga distancia no deja de ser complejo. Todo atado a la pandemia, y sus efectos colaterales que han afectado directamente a actividades que antes del coronavirus, uno tenia como totalmente normales.

A esto viene atado los protocolos que los viajeros deben contemplar cuando deciden viajar a algún punto de la provincia o el resto del pías. Los pasajeros no están muy predispuestos a tener que realizar gestiones para obtener los permisos.

Las empresas ETAR y Guemes hace muchos años unen todo el corredor de la Ruta 34, Ceres- Rosario e intermedias.

Por esta crisis de nunca acabar, las gerencias de estas dos empresas, han decidido reacomodar su estructura de frecuencias entre las ciudades mencionadas.

Desde el fin de semana pasado, solo hay dos salidas semanales desde la terminal de ómnibus de Ceres, por parte de ambas empresas y en los mismos horarios, días sábado 2.35 hs y lunes 2.35 hs. Los regresos desde Rosario a Ceres también son solamente dos por semana.

Esta variante traerá algunas dificultades para quienes tenían como única opción este transporte para viajar a Sunchales, Rafaela o Rosario. Los pasajeros con tratamientos médicos se verán dificultados de poder viajar a estos destinos cuando quieran, y se tendrán que amoldar a los días vigentes.

La decisión de estas empresas es provisorio, pero deberán cambiar muchas cosas, principalmente que la gente vuelva a optar por transportarse en micros cosa que todavía, a más de un mes de la vuelta de los colectivos, no ha sucedido, para regresar a una nueva normalidad.





