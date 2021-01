San Cristóbal contará con una casa de amparo para mujeres víctimas de violencia de género

Lograr esto llevó mucho tiempo, muchas personas y organizaciones formaron parte del proceso que está a punto de concretarse en la cabecera departamental.

Con la vivienda elegida, de la cual se resguarda su ubicación, el municipio local y el gobierno provincial unieron esfuerzos para llevar adelante este desafío enorme pero sumamente necesario para la sociedad en donde vivimos. A través de un convenio que firmaron ambos, el municipio se encargó de localizar una casa y desde provincia enviaron los fondos para acondicionarla.

Esta semana Soledad Salazar, quien forma parte de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género provincial está a cargo de la región norte de la provincia de Santa Fe, junto con la concejal Carolina Morel visitaron la propiedad y contaron que está prácticamente equipada, sólo faltan algunos detalles para que pueda oficializarse su utilización.

“Me toca coordinar la parte norte de los departamentos San Cristóbal, 9 de Julio, Vera, Obligado y San Javier. Cuando empezamos a recorrer el territorio nos encontramos con que había algunas casas de protección y veíamos que había departamentos completos que no contaban con ese tipo de dispositivo. Fue una decisión política del gobernador Perotti de avanzar en este esquema, en donde necesitamos contar con una casa de protección para mujeres en situación de violencia de género, porque ante estas eventualidades no podemos estar trasladando a las personas cientos de kilómetros”, explicó la funcionaria.

Desde el año pasado que están trabajando en este proyecto y muy pronto se inaugurará esta casa de amparo que cuenta con cinco plazas y de la cual ya adquirieron todo el mobiliario. “Conseguimos una casa que nos pareció que era la que correspondía, viajé y me reuní con el intendente que está predispuesto a este desafío. Esto muestra la madurez política de las gestiones, porque no tiene que ver con los colores políticos sino con un estado presente sobre las situaciones de tanta vulnerabilidad”, agregó Salazar en la entrevista brindada a este medio.

Por su parte, la concejal Carolina Morel explicó el mecanismo de trabajo que se implementará para estudiar los casos que necesiten de ayuda y el Área de la Mujer del municipio será quien se encargará de determinar cada situación puntual.

“Veníamos trabajando en esto hace muchos años, con muchas personas e instituciones, esto era un reclamo colectivo. Era una necesidad por las denuncias, la zona de influencia de la seccional de policía, albergábamos casos de una zona amplia y no contábamos con ninguna respuesta. Las situaciones eran evidentes y cada vez más, pero no teníamos como dar respuesta a aquellas situaciones donde las mujeres no tenían algún tipo de escapatoria a la situación. Lo importante era brindar desde el estado una respuesta contundente e inmediata a este flagelo que no admite demoras”.

Ante una situación violenta, la mujer que está sufriendo necesita salir lo más rápido posible de su hogar y siempre lo hacía con sus hijos, en muchos casos se iban sin sus pertenencias. Antes no dejaban la casa familiar porque no tenían otro lugar en donde podían vivir y seguían padeciendo la violencia. Hoy, con la casa de amparo podrán estar protegidas y recibirán contención por parte de los equipos de trabajo encargados de estas tareas.

“Son situaciones puntuales que van a tener que ser acreditadas por el Área de la Mujer y tendrá toda una mecánica que deberá ser coordinada. Además, en la casa habrá un cuidador o una cuidadora conviviendo con ellos que estará a cargo del municipio y avisará en caso si se necesita algo. Nosotros tenemos que colaborar y hacer partícipes a todas las instituciones que trabajan con la temática de violencia de género”, manifestó la concejal.