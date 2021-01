Verano activo en La Lucila

La comuna decidió organizar distintas actividades recreativas y deportivas en la pileta para niños, niñas, jóvenes y adultos de todas las edades para que puedan disfrutar del predio durante las vacaciones de verano.

El pasado jueves comenzó la colonia de vacaciones, a cargo de las Profesoras Mara Barrios y Beti Meurzet, quienes enseñan a los chicos a nadar y complementan las propuestas con juegos de vóley, fútbol y actividades escolares. Los días jueves y viernes empiezan los alumnos del nivel primario, después los alumnos del nivel secundario y más tarde los adultos, al igual que los fines de semana. Estas actividades son gratuitas para los vecinos de La Lucila y se realizan respetando los protocolos y las medidas de seguridad. Según explicó el presidente comunal, Miguel Ángel Barbero, la idea es que los adultos mayores también puedan tener la oportunidad por eso están pensando en destinar un día para ellos.

“El domingo fue importante la convocatoria porque se juntaron cerca de treinta chicos, respetando el protocolo. Con esta época de pandemia los chicos no salen ni se juntan en fiestas así que la pileta es una actividad importante para contener a la juventud. No tiene costo, desde que se inició nuestro senador Felipe Michlig dijo ‘aguas para todos’, para que todos puedan disfrutar. Para nosotros es histórico, esto nunca pasó, nos dio igualdad, no importa si el pueblo es chico y los habitantes que tengamos. Hoy tenemos la posibilidad de tener nuestros niños contenidos a través de la pileta que es un deporte muy sano”, indicó Barbero.

Proyectos para el 2021

En cuanto a los trabajos programados y proyectos en carpeta para concretar este año, el presidente comunal contó que están muy entusiasmados con un aporte que les entregará el senador departamental para poder construirle un techo nuevo al club de La Lucila, espacio que se utiliza para distintos eventos del pueblo.

Otro objetivo importante y ambicioso es el proyecto Incluir que seguramente se realizará en los próximos meses. “Estamos presentando todo y hablamos con la gente de la EPE, vamos a apostar al tema iluminación para los terrenos que hemos comprado, son 49 lotes, vamos a ir armando la parte de urbanización para ir poniendo las luces en distintas etapas. Hay gente muy entusiasmada con esto”.

Además, a través del fondo de Obras Menores, la comuna está trabajando junto a una arquitecta para hacer algo muy anhelado por el pueblo que es el arenado en los caminos comunales, lo que permitirá tanto a quienes tienen que trasladar la producción de los tambos y a las personas que necesiten viajar por diferentes motivos a otros lugares lo puedan hacer de la mejor manera posible.

“Son casi 5 kilómetros, donde los tambos que tenemos actualmente, en algunos casos, van a llegar a la entrada de los campos y en otros muy cerca. En una segunda etapa se podrían terminar todos. Estamos muy contentos por estos planes para la comunidad y es un comienzo de año positivo para La Lucila”, expresó Miguel Barbero.