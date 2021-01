Durante el 2020 muchas patologías se reagudizaron

Ricardo Perez es médico psiquiatra en el hospital de San Cristóbal, San Guillermo, Suardi y Ceres y varios consultorios particulares de la región. El profesional analizó el comportamiento de la sociedad durante los primeros meses del aislamiento social preventivo y obligatorio que se dispuso en el mes de marzo 2020 y lo que sucede en la actualidad con el distanciamiento social.

Por estos días se menciona como una problemática al estrés social que deriva de las relaciones de uno con los demás y del entorno social en general, situación que generó la pandemia y sus restricciones.

“En la actualidad se nota un mayor un grado de encierro en las personas mayores y se agudizaron patologías referidas a la edad como demencia, uno no se enferma por el encierro si uno se sabe cuidar, sino que, la enfermedad preexistente se agudiza. La persona ansiosa si se tiene que encerrar corre grandes riesgos de padecer un trastorno de ansiedad más fuerte y tenga que llegar a ser medicado. Hay mucha gente que por su estructura de personalidad no se adaptaron a las modificaciones sociales por lo que han llegado con grados desnutrición porque no quería salir de la casa para comprar alimentos” comenzó a describir Perez.

El médico psiquiatra analizó que hubo un cambio en el comportamiento de los menores de 40 años. “Los menores de 40 al principio respetaron, actualmente a la gente no le importa el distanciamiento, en cambio la gente mayor es todo lo contrario, se aísla más y genera un deterioro aún mayor. Hay hijos que prefieren no visitar a los mayores y salir. Noto estrés social por las cuestiones económicas y los vaivenes del país, no por el aislamiento en este momento. La gente hace su vida normal ahora, al principio, los primeros tres o cuatro meses, había un malestar real por el encierro”.

El sentimiento de incertidumbre se adueñó de gran parte de la sociedad. Las escasas precisiones sobre la pandemia, la economía, la estabilidad laboral formaron un combo difícil de sobrellevar para algunos. “Nosotros los argentinos somos los más entrenados para llevar la incertidumbre, todos los años algo pasa en este país. Vivís en permanente incertidumbre. Noto patologías que se reagudizaron y antes se sobrellevaban con otros paliativos, la persona ansiosa tomaba alcohol, consumo que ha aumentado durante la pandemia y el aislamiento. El tiempo de encierro fue retroactivo en algunas cosas y proactivo en otras: fue reencontrarse con uno mismo, con tu vida. Hay gente que vive trabajando y al no poder ir a trabajar se reencontró con su familia, con sus hijos, y eso generó muchos conflictos. Muchos se escapan de esa vida con el trabajo, muchos vínculos se vieron perjudicados” indicó Perez.

Finalmente, Ricardo Perez, indicó que le preocupa lo que quede después de la pandemia. “Estoy esperando el post pandemia, esto aún no terminó. Aumentaron las consultas de personas mayores que las han traído los hijos movilizados por el miedo. El gran porcentaje de fallecidos por Covid son mayores de 55 años y ahí aparece el temor. El encierro y los medios de comunicación generan el minuto a minuto de los contagiados, así como antes era el riesgo país. La agenda es impuesta por el medio y las personas encerradas están todo el tiempo viendo eso. He visto mucho malestar en hombres que no han podido ser sostén de familia en pandemia, esas consultas aparecieron en el hospital. Van a quedar secuelas traumáticas en algunas personas, la ansiedad y el temor aparecerán. Deberán enfrentar situaciones que hace un año que no experimentan, volver a trabajar y reinsertarse, un ejemplo puede ser los docentes, que si bien tuvieron contacto con sus alumnos no tuvieron clases presenciales, no estuvieron frente al curso, no interactuaron con sus colegas, padres ni directivos. A partir del mes de julio, muchos comenzaron a invertir en renovar los hogares, situación que no van a poder sostener cuando vuelvan a la vida social y eso también será un reacomodamiento. La gente no registró tanto el cambio económico porque estuvo encerrada” concluyó.