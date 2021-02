Dura respuesta del Senador Michlig al vicepresidente de Enerfe

El vicepresidente del ENERFE (Santa Fe Gas y Energías Renovables) Juan Carlos Cesoni, la pasada semana fue entrevistado por medios de la zona oeste del departamento sobre el Proyecto del Gasoducto del Suroeste Departamental, en esa ocasión el funcionario provincial le respondía a la Intendenta de San Guillermo, Romina López. Este fin de semana el Senador Provincial Felipe Michlig se expresó a través de un comunicado de prensa sobre las declaraciones de Juan Carlos Cesoni.

En el escrito Michlig remarca en uno de su párrafos “la inoperancia e ignorancia de este funcionario lo llevan a mentir descaradamente, haciendo política barata, en vez de ponerse a trabajar y visitar el territorio, para conocer la realidad y poder dar soluciones a las necesidades de la gente”.

Recordamos que el funcionario dijo en medios periodísticos de San Guillermo y Suardi que la referida obra “no está en el presupuesto ni tiene la autorización de Litoral Gas ni del ENARGAS”, desplegando críticas a la gestión anterior y a los legisladores de ese signo político por la supuesta omisión.

“Cesoni dice que no hay previsión presupuestaria para la obra, cuando en el presupuesto 2021 está incluida, junto a otras varias obras que logramos incorporar con el Diputado Marcelo González durante el trámite legislativo. No se puede creer que no conozca una cosa tan importante como esa” remarcó el Senador.

“La obra está incluida en el presupuesto provincial 2021”

“En particular, la obra del Gasoducto Suroeste Arrufó-Villa Trinidad - Colonia Rosa- San Guillermo- Suardi, se incluyó en la Cámara de Senadores -a mí pedido- e integró los anexos de la Ley de Presupuesto 2021 (se adjunta copia del anexo de la Ley de Presupuesto sancionada)”.

“Luego el Gobernador aceptó esa inclusión hecha en la Legislatura mediante dos actos: 1) No vetando el presupuesto y 2) Identificándolo como Programa 70.0.13.5, asignándole partida presupuestaria al emitir el decreto de distribución analítica del presupuesto que es la norma de operativización contable del mismo” (se adjunta copia del Decreto N° 1/2021 y sus anexos).

“Un próspero camino recorrido que se paralizó con la presente gestión”.

Por otra parte, el Senador Michlig se explayó sobre “el camino recorrido junto a los Ptes. comunales e intendentes para empujar esta obra soñada en toda la región, logrando llegar hasta el proyecto ejecutivo elaborado por una calificada consultora (costeado con fondos de la Cámara de Senadores), lo cual permitió que, a final del año 2019, tengamos todo listo para el llamado a licitación y ejecución de la obra (lo cual fue presentado públicamente en la ciudad de San Guillermo). Sin embargo, con el cambio de Gobierno ocurrió todo lo contrario, la nueva gestión provincial paralizó la obra del Gasoducto, al igual que tantas obras cruciales del departamento San Cristóbal”.

“A manera de ejemplo -agregó- podemos enumerar las siguientes: - Remodelación integral avenida Santiago del Estero, 2° Etapa-de la ciudad de Suardi. //- Reasfaltado y Provisión de equipamiento de calle Belgrano desde H. Irigoyen a Juan B. Justo y calles La Paz y Junín desde Caseros hasta Avda. de los Trabajadores Ferroviarios" de la ciudad de San Cristóbal. // RP 13, San Cristóbal-Ataliva, repavimentación. // - RP 69 –Ruta 13 (Virginia) a Moisés Ville, repavimentación.// - RP 69 S y 22: Palacios –Colonia Bossi –Colonia Dos Rosas y la Legua-Suardi-, pavimentación. //- Ruta 93 S –Desde ruta 2 hasta la localidad de Aguará Grande-, estabilizado granular. Etc.

“Que se pongan a trabajar

“Otras de las mentiras de Juan Cesoni radica en que ‘no hay trámite de autorización correspondiente ante el ENARGAS’, cuando han sido incesantes las gestiones del gobierno anterior por este particular. Tal es así, que ya en abril del año 2018 una delegación provincial encabezada por el entonces Vicegobernador Carlos Fascendini y la ex Secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese -de la que fui parte- viajamos a Buenos Aires para reunirnos con las máximas autoridades del Enargas en donde planteamos este tema”.

“Por ello, le digo a Cesoni que además de dejar de lado las mentiras y descalificaciones políticas se ponga a trabajar por el conjunto de los santafesinos, para contribuir a solucionar los problemas de todos los ciudadanos por igual, honrando la función y el lugar en el que está, que no es una unidad básica”.

“Por otra parte, que tenga la grandeza de no borrar con el codo lo que escribe con la mano y no desdecirse respecto a lo que les dice a los intendentes en forma privada. Cesoni y todos los funcionarios del Gobierno Provincial tienen que saber que siempre que quieran trabajar seriamente para el beneficio de la gente encontrarán en mí y dirigentes de nuestro espacio todo el acompañamiento necesario.