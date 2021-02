Solicitan a Perotti que habilite el tratamiento del proyecto de reducción del impuesto a la patente automotor

“Sería un despropósito que se siga perdiendo tiempo y se haga sentir el irrazonable impacto del aumento en todos los contribuyentes de la provincia".

“En la sesión de la semana pasada se ingresaron tres proyectos, uno del Bloque de la UCR, otro del Bloque JDP y un tercero del bloque oficial, pero hasta este momento el Propio Poder Ejecutivo no incluyó este asunto en el temario de sesiones extraordinarias tal como lo indica la Constitución Provincial”, (Art.40, par. 3° y Art. 72, inc.14).

“Sería un despropósito que se siga perdiendo tiempo y se haga sentir el irrazonable impacto del aumento en todos los contribuyentes de la provincia, máxime cuando todos coincidimos que es desproporcionado y excesivo. Si el Poder Ejecutivo no habilita el tema en sesiones extraordinarias no se puede tratar con la urgencia que amerita la situación”, expresó el Pte. del Bloque Felipe Michlig.

La urgencia se profundiza si se tiene en cuenta una incoherencia preocupante por parte del Poder Ejecutivo que por un lado envía un proyecto de ley para cambiar los montos de liquidación del impuesto, pero al mismo tiempo habilita el pago total anual del impuesto con los montos que tienen los aumentos que se intentan cambiar. Los contribuyentes que paguen el impuesto del año completo en estas condiciones, lejos de obtener un descuento real, van a terminar pagando montos en exceso.

Proyecto Radical

Asimismo, el Senador Michlig recordó que “la semana pasada presentamos una iniciativa en tal sentido para que se realice un descuento en la liquidación del impuesto Patente Única sobre Vehículos correspondiente al año 2021 de modo tal de garantizar que ningún contribuyente tenga un aumento superior al 40% respecto al año 2020”. Al mismo tiempo se plantea que “el Tesoro Provincial deberá compensar a los municipios y comunas el impacto del descuento establecido por la ley propuesta”.

“Durante el último mes de enero los contribuyentes de la Provincia comenzaron a recibir las boletas del impuesto Patente Única sobre Vehículos, cuyos montos causan sorpresa y preocupación atento a que se observan aumentos -respecto al año 2020- muy significativos y que no guardan razonabilidad con la evolución de la materia imponible”, señaló.

