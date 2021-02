Lifschitz se puso el saco de candidato a senador nacional

“Es posible que me toque jugar el rol de candidato a senador nacional por el Frente Progresista en las próximas elecciones” dijo ayer Miguel Lifschitz. El actual presidente de la Cámara de Diputados señaló que “estas elecciones son de medio término, tienen un componente nacional, pero también tienen un componente provincial y local muy fuerte. Es probable que me toque representar al Frente Progresista en la candidatura a senador nacional. No está todavía definido pero es una posibilidad concreta”.

La definición fue ante periodistas de varias provincias nucleados en la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APERA) donde también participó El Litoral. La respuesta fue a pocas horas de que la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck dijera que Pablo Javkin debería liderar el espacio del Frente Progresista.

El ex gobernador no dudó en señalar que el Frente Progresista se mantiene vigente en Santa Fe, lo comparó con un equipo de fútbol que pretende incorporar nuevos valores pero dijo “respetando la camiseta”. “Este Frente Progresistas que ya lleva 20 años y que nos permitió gobernar tres veces la provincia, lo vamos a repetir este año¨. Ante postura de dirigentes radicales de buscar un nuevo espacio político, Lifschitz dijo que “las diferencias y los matices van a terminar en una posición común y con un esquema no tan distinto a lo ya conocido y si hablamos en términos futbolísticos podríamos decir que somos un equipo que debe consolidar lo que tiene y estamos abiertos a reforzarnos y sumar integrantes de otros sectores de la política o de la sociedad civil, pero sin cambiar el color de la camiseta¨.



Ante una consulta, respecto de la voluntad de dirigentes del radicalismo santafesino para que Javkin sea quien pase a encabezar el frente a nivel provincial, Lifschitz respondió que ¨más allá de las coincidencias que existen hay expectativas y legítimas aspiraciones ocupar espacios de mayor representación y mayor liderazgo¨ y recordó que el actual jefe rosarino proviene de un partido chico dentro de la coalición.

Más adelante se manifestó en contra de suspender las PASO, ¨y mucho menos cuando estamos tan cerca que se inicie el proceso electoral. Cuando hablamos de elecciones hablamos de democracia y el funcionamiento de las instituciones, como para mirarse solo con una visión sanitaria. No vemos dificultad que con recaudos y protocolos puedan llevarse adelante las elecciones primarias y generales”, enfatizó Lifschitz, quien puso como ejemplo que ya se realizaron elecciones durante la Pandemia en Estados Unidos, Chile o Bolivia. Además calificó de “imprudentes” las recientes apreciaciones de Ginés González García a quien dijo respetar como ministro.

Para Lifschitz, el resultado del proceso electoral interno del Partido Socialista no supeditará su candidatura a senador ni la necesidad de buscar una alternativa al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio. Anticipó que en caso de ocupar una banca en el Senado de la Nación “vamos a tener una posición independiente. No vamos a estar alineados con ningunos de los dos bloques mayoritarios, aunque no tenemos dificultades en acompañar al gobierno o a la oposición en temas en los que podamos coincidir”.

Hidrovìa y silencio (relacionado)



Lifschitz criticó la forma en que el gobierno nacional intenta resolver la nueva concesión de la Hidrovía y cuestionó ¨el significativo silencio¨ del gobernador Omar Perotti sobre la cuestión.



Al hablar con periodistas de APeRA, el dirigente aseguró que ¨hay una gran coincidencia en los sectores productivos de Córdoba. Entre Ríos, Chaco y el resto de las provincias agropecuarias en reclamar una licitación transparente, con mejores controles al nuevo concesionario y baja en las tarifas. El 80 por ciento de la producción de granos del país se exporta por el complejo portuario de Santa Fe, o sea que pensar el futuro de la Hidrovía es pensar en e futuro del país y de la provincia en particular¨.



Resaltó que ¨esta verdadera autopista económica involucra a siete provincias y cinco países, por lo que hay que tomar el tema con la seriedad que se merece y parece sin embargo que no es así, ya que desde el gobierno nacional primero se habló de una empresa mixta con participación de las provincias y ahora se piensa en una unidad constructora, ya sin intervención de los estados provinciales. Estamos en un punto crítico y por eso nos llama la atención el significativo silencio de las autoridades provinciales, a diferencia de por ejemplo el gobernador de Córdoba, (Juan) Schiaretti, quien sí dio su parecer¨.

Ante una consulta de El Litoral, Lifschitz consideró “no conveniente” incluir el canal Magdalena en la licitación de Hidrovía. “No tiene terminados los estudios de factibilidad ni ambientales” advirtió.



Además, agregó Lifschitz, ¨aparece una injerencia de la provincia de Buenos Aires y de algunos sectores políticos de incluir en la licitación al nuevo Canal Magdalena, que no está suficientemente estudiado, ya que obras de este tipo requieren un largo tiempo de análisis, por ejemplo del impacto ambiental¨.

Fuente: El Litoral