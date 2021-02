Gran preocupación de los propietarios de locales bailables y eventos sociales

Gonzalo Caula y Miguel Taramelli asistieron a la reunión para saber si entre todos, autoridades y propietarios, encontraban una solución para esta actividad que lleva casi 12 meses inactiva.

“No estamos conformes y no estamos contentos. Sigue la no modificación del decreto provincial con respecto a la capacidad. Necesitamos que se readecue a cada ciudad los decretos provinciales para que cada municipio pueda trabajar. Estamos ante una situación en los que los casos han disminuido, no podemos seguir esperando, llevamos más de un año, cuando menos nos demos cuenta va a llegar el invierno y tendremos que guardarnos. Si no empezamos a trabajar ahora la cosa va a empeorar, a nivel económico los bolsillos no pueden aguantar más” comenzó Caula.

Por su parte, uno de los socios gerentes de Afrodita, Miguel Taramelli comentó que “durante este año que estamos parados hemos generado deuda, no se puede continuar con esta situación. Y lo más preocupante es que si nosotros no nos agrupábamos y veníamos a hablar nadie nos convocaba. Estamos pidiendo que nos den una solución para nuestra problemática: tenemos empleados, alquileres, servicios y no da para más”

Ambos aseguran que la situación de sector es conocida por los gobiernos, y afirmaron que “nunca nos dejaron exentos de ningún impuesto, particularmente hemos pagado hasta el mes de noviembre, luego de ese mes no hemos podido cumplir con nadie. Pedimos que alguien se preocupe y que haga algo” reclamó Taramelli.

Caula, propietario de Picasso y encargado de salones de fiestas, recordó que “hemos elevado junto al protocolo un pedido de subsidio del que aun no hemos tenido noticias ni ayuda alguna para mantener los costos fijos que demanda tener un espacio cerrado. Hoy llegamos a marzo con un año sin trabajo, nuestra impotencia es ver que a nivel local y provincial se habilitan distintos tipos de eventos y aquí no se puede y aparecen estas incongruencias de por qué en algún lugar si y en otros no. Las preguntas no tienen respuestas. Reinventarse lleva un costo difícil de afrontar.

Finalmente, Taramelli recordó que en diciembre hicieron un gran esfuerzo económico y organizativo para re comenzar. “Nosotros en diciembre hicimos el esfuerzo para reabrir, se invirtió determinado dinero y no nos sirvió. Todo ese gasto que generamos con esa sola noche no lo cubrimos, quedamos mas endeudados de lo que estábamos. En este momento necesitamos algo claro, reglas claras para todos iguales”.