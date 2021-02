San Guillermo: “El personal del hogar ya se vacunó y en unos días vacunarán a los abuelos ”

“Yo fui la primera en recibir la vacuna, viajé junto a otros trabajadores de la Salud a la ciudad de Rafaela en su momento. Luego, con la vacuna ya en San Guillermo fueron vacunadas todas las chicas que trabajan en el Hogar y calculamos que entre esta semana y la que viene ya serán vacunados los abuelos”, contó “Patri”.

“Los abuelos fueron informados que iban a ser vacunados y ellos dieron su consentimiento, se necesita la firma de ellos para vacunarlos. Los abuelos que no están en las mejores condiciones como para decidir por ellos mismos se le consulta a la familia y es la familia la que firma la autorización para que sean vacunados. Yo calculo que si no se da esta semana, la semana próxima ya serían todos vacunados en el Hogar”, remarcó. Hay que recordar que la nota fue realizada el viernes, un día antes que se desate lo que se conoce como “Vacunagate” y que originó el pedido de renuncia por parte del Presidente Alberto Fernández al Ministro de Salud Ginés González García tras los casos de “Vacunados Vip”.



Sobre la situación sanitaria del Hogar, Patricia explicó que “el Hogar llegó a tener 25 abuelos enfermos de Covid más todo el personal. En ese momento, hubo 3 abuelos fallecidos producto del Covid. Luego, nos costó recuperar algunos abuelos, que si bien superaron la enfermedad, las secuelas que les quedaron hicieron que se nos fueran 3 abuelos más. Esos abuelos no fueron informados como fallecidos con Covid porque ya habían recibido el alta médica de esa enfermedad, sólo que se les ha complicado con otras patologías que ya tenían o, por ejemplo, al no tener gusto y olfato no tenían apetito, eso los afectó, dejaron de comer por muchos días y fue agravando su estado de Salud. Hoy podemos decir que los abuelos que están en el Hogar están muy bien de Salud. Queremos agradecer mucho en este tiempo el apoyo que recibimos de parte de la gente en general, de parte de la Municipalidad de San Guillermo y la entrega que tuvimos por parte del personal, donde esta situación nos fortaleció aún más como grupo de trabajo”, remarcó.

Fuente: TV Coop