Vacunaron en los geriátricos de Ceres, Suardi y San Cristóbal

En Suardi, en el Hogar Santa Rita y en Residencia Nuevos Aires se desarrolló la primera etapa de vacunación. En total se vacunaron 30 personas entre abuelos y personal. El viernes se culminará con la aplicación de la primera dosis.

En Ceres, el personal de vacunación contra Covid 19, empezó la inoculación de adultos mayores geriátricos y al personal de los mismos.

Ayer martes, el Hogar El Ángel, fue el primero en recibir al equipo sanitario, y 12 personas fueron vacunadas en el lugar, teniendo en cuenta que hubo personas allí instaladas que decidieron no vacunarse por distintas razones. Esto también responde a la decisión propia de ser vacunados o no.

La tarea de vacunación proseguirá esta tarde, y en los días venideros hasta inocular a todos los geriátricos con la vacuna Covishield. Ayer la directora había mencionado que se vacunaría con la vacuna China, pero esta mañana las dosis inoculadas fueron las vacunas que llegaron a la Argentina desde la India, país en las que son fabricadas, pero son las populares vacunas de la Universidad de Osxford y laboratorios Astrazeneca.

En San Cristóbal nadie aportó datos precisos, ni desde el Hospital ni desde el Hogar de Ancianos Alma, pero si, desde este último, confirmaron que se comenzó a inocular a los abuelitos que residen allí, y que recién se les aplicó la primera dosis.

En total son 431 geriátricos donde se aplica la primera dosis de la vacuna producida en India a 17 mil personas, entre residentes y trabajadores.

La Ministra de Salud, Sonia Martorano explicó que el objetivo es “culminar este viernes con todos los geriátricos, no solo con sus residentes sino también con el personal que allí se desempeña”. Además, agregó: “Estamos terminando con el personal de salud y vamos a poder comenzar con personas mayores de 80 y 70 años”.

Del mismo modo, la funcionaria expresó que la vacuna india “tiene la licencia de los laboratorios Oxford y AstraZeneca, nos permitirá bajar la mortalidad y niveles de internación.

Por su parte, el Secretario de Salud, Jorge Prieto sostuvo que “esta campaña representa para nosotros un gran esfuerzo, del gobierno nacional y provincial, al igual que todo el equipo de salud que ha estado a disposición y sin descanso para trabajar de la mejor manera posible. Es por ello que estamos muy agradecidos con cada una de las personas que trabajan para combatir esta pandemia”.

Foto gentileza Radio Belgrano