Nuevo encuentro paritario entre el gobierno y lo docentes santafesinos

Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri destacó: “Convinimos que los aumentos sean porcentuales y que esos porcentajes sean superiores a la inflación”.

Asimismo, el titular de la cartera laboral indicó que “como esto va a tener un desarrollo temporal, pautamos que la propuesta tenga una cláusula de revisión para comprobar que se verifique la relación entre salario e inflación”.

En tanto que en relación a la solicitud de blanqueo de cifras no remunerativas, el ministro aclaró que “convinimos que haya un tratamiento para el blanqueo de las sumas fijas que fueron otorgadas con carácter no remunerativo durante la discusión paritaria del 2020; en ese sentido se acordó que el blanqueo que se efectúe no conlleve un descuento de haberes para los docentes de manera tal que esto no implique en ningún caso una disminución salarial”.

En relación a la pauta salarial, el funcionario confirmó que “la semana próxima se va a proponer una oferta esperando lo que suceda en la Paritaria Nacional Docente, que va a ser el parámetro que vamos a tomar”.

En ese sentido, Pusineri agregó: “En la paritaria nacional se va a trabajar, a mi modo de ver, en función de un aumento que se va a ubicar por encima del 30 %, que sería la pauta inflacionaria nacional y nosotros vamos a intentar acercarnos a ese criterio y, lógicamente, la revisión es un punto necesario porque la evolución de la inflación va a determinar que podamos mantener la propuesta de que el salario se ubique arriba de esos índices”.

Por último, el ministro de Trabajo hizo mención al clima de diálogo con los sindicatos docentes, manifestando que “hay una voluntad de acuerdo de ambas partes y lo que noto es que hay intención de avanzar y de que, con estos criterios, se puede llegar a resolver la cuestión salarial con tiempo suficiente”.