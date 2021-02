Se escaparon once presos de la Subcomisaría Segunda de Santa Fe

Once hombres que se encontraban detenidos en la Subcomisaría Segunda de Santa Fe se escaparon esta madrugada cerca de la 1 de la mañana, y desde entonces son intensamente buscados por las fuerzas policiales. Las primeras informaciones dan cuenta que lograron evadirse tras violentar una puerta y saltar un tapial la dependencia ubicada en el barrio Santa Rosa de Lima, en Padre Quiroga al 2200.

Fuentes policiales informaron a Aire de Santa Fe que la subcomisaría cuenta con lugar para 16 personas y había 40 alojados en la dependencia. En cuanto al personal presente en la dependencia suele haber seis policías, sin embargo anoche había sólo cuatro ya que dos están con licencia.

Ezequiel Zárate informó desde el móvil de Algo que Decir que se pudo constatar que los detenidos violentaron una puerta y saltaron el tapial del fondo. Luego ganaron el pasillo de una casa, según testimonios aportados por vecinos que dieron aviso a la Central de Emergencias 911. La situación fue notificada al fiscal en turno Omar De Pedro, quien derivó las investigaciones a División Judicial.

Los evadidos fueron identificados como Ángel Oscar Baez, Daniel Barrios, Emanuel Capdeville, Samuel Espinosa, Jorge David Fernández, Carlos Ismael Goro, Néstor José Martinet, César Gabriel Miranda, Cristian Fraticheli, Hugo Alberto Rodríguez y Marcelo Nicolás Sosa.

El problema de la superpoblación carcelaria

Lo que sucedió en la subcomisaría segunda es el reflejo de una realidad que no encuentra solución: la cantidad de personas vinculadas con hechos delictivos que deben permanecer detenidas, y los lugares que no son suficientes para alojarlos. Es habitual que en las celdas de las comisarías haya dos o tres veces más de detenidos, de los que debería haber; además, muchos de ellos se encuentran cumpliendo prisión preventiva cuando el paso por la comisaría debería ser transitorio: desde la aprehensión de la persona hasta su paso por las correspondientes audiencias en los tribunales santafesinos.

Esto genera varias complicaciones que terminan decantando en fugas masivas: el hacinamiento, el malestar de los detenidos que lleva a situaciones de grescas y conflictos, y especialmente la exposición del personal policial, que no está preparado para intervenir en ese tipo de situaciones, ni controlar a los detenidos, tarea específica del Servicio Penitenciario.

Durante el 2020 se dieron en Santa Fe fugas de la Comisaría 10ma ubicada en Estanislao Zeballos y Lamadrid, de la Subcomisaría 17 ubicada en Gorriti al 6000, de la Comisaría 12 de Santo Tomé, de la subcomisaría 16 de Santo Tomé, entre otras; Además, en el mes de julio se dio un motín en la comisaría 9na en reclamo del exceso de alojados que derivó en el traslado de 21 detenidos a diferentes dependencias. Por último, en el mes de enero se vivió una situación complicada con los alojados en la subsegunda que ya era una señal de alarma: una gresca entre los internos culminó con ocho heridos y debieron se asistidos por personal médico.

En tanto, desde el poder ejecutivo y el poder judicial se dieron a conocer diferentes resoluciones que no logran ser puestas en práctica: en el mes de mayo, el ministerio de seguridad emitió la resolución 0665, en la que se declaró el estado de emergencia de las dependencias policiales de Santa Fe. En esta resolución se dispuso que hasta que no se adecue la cantidad de personas detenidas a las capacidades, no se recibirían más detenidos en las comisarías de toda la provincia. La realidad demostró que la decisión del ministro era inaplicable, y la situación no cambió.

Por otra parte, desde el Servicio Público de la Defensa Penal se piden audiencias de manera permanente para abordar la problemática del hacinamiento en las comisarías. Mientras tanto, el gobierno provincial continúa con las obras para ampliar el espacio en los penales de la provincia, y se aguarda la construcción de la Alcaidía en el penal de Las Flores, anunciado por el ministerio de Obras Públicas e Infraestructura en el mes de agosto, que se espera permita descomprimir la situación apremiante en las comisarías y subcomisarías del departamento La Capital.

Fuente Aire de Santa Fe