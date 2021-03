Inauguraron las luces Led y la plaza en Laguna "La Verde"

En la oportunidad “se inauguraron 600 metros de playa, recambio de luminarias del Pro.Di.Led (86 equipos led de última generación y 68 columnas); juegos infantiles, mesas y bancos en el área de camping”.

En la oportunidad el Senador Michlig anunció que van a financiar el estudio de prefactibilidad y de impacto ambiental, para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de obra para la construcción de un aliviador que regule el caudal del agua de la laguna y una defensa, que además se convierta en un paseo peatonal de 600 metros “a fin de que el Gobierno Provincial lo pueda llevar adelante”.

Por otra parte, el representante departamental destacó el gran avance que hemos logrado con toda está puesta en valor y seguimos soñando no solo con los proyectos que detallamos, sino también con seguir sumando iluminación led, pavimento en calles internas, con sumar más juegos infantiles, bancos y mesas. Seguiremos trabajando por este lugar de referencia turística, con un potencial natural único y con una calidad de infraestructura como no hay otro en el noroeste provincial”.

“Vienen personas del Gobierno Provincial pero no sabemos a qué”

El Pte. Comunal, Roque Ferreyra dio la bienvenida a todos los presentes y agradeció al Senador “quien es el mentor de todo esto, quién puso el alma y el corazón y dinero para para que esto sea una realidad y especialmente a los empleados de la comuna que llevan adelante las obras. Todos trabajamos detrás de un mismo objetivo que es embellecer y tener más infraestructura en La Verde”, dijo.

A su vez agregó que “desde hace algunos fines de semana, vemos que vienen a la Laguna personas que dicen representar al gobierno provincial, que dicen querer realzar la Laguna La Verde, que dicen querer trabajar en forma conjunta, pero la verdad que no sabemos con quién o con quienes, porque hasta ahora no se han acercado a la Comuna a ver en que estamos trabajando, que proyecto tenemos ni siquiera han presentado proyectos propios.

La verdad que muy distintos a nosotros que hicimos los convenios, hicimos los anuncios, juntamos los fondos, trabajamos duro y hoy estamos inaugurando las obras”.