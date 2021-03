Lifschitz le responde a Macri y le reclama a Perotti

“Yo podría decir lo mismo, la verdad es que tiene lógica esta expresión de (Mauricio) Macri”. De esta manera el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz respondió a los dichos del ex presidente de la Nación que -según contaron los dirigentes santafesinos que se reunieron con él- expresó “no quiero saber nada con el socialismo”. Para Lifschitz “está bien que diga eso porque nosotros hemos sido muy críticos de las medidas de su gobierno, hemos competido electoralmente en Santa Fe contra el PRO en todos los turnos electorales”.

Y agregó que “se afirma y reafirma algo que nosotros ya veníamos planteando: La posibilidad de ofrecerles a los ciudadanos propuestas electorales claras y no solamente un rejunte electoral sólo para intentar ganar”. El diálogo que sigue cortado con el gobierno de Omar Perotti. “Algo se quebró en Santa Fe después de más de 20 años: La convivencia política constructiva que hubo hoy no está en la provincia”, dijo.

El ex gobernador Lifschitz aseguró que “es algo relativamente nuevo en la provincia de Santa Fe porque venimos de un período de 20 años sino más, de mucha convivencia política, de un diálogo que siempre fue positivo entre gobierno y oposición. Y esto fue así tanto con el peronismo en el gobierno como después con el Frente Progresista en el gobierno”. Y recordó que “durante los últimos años del gobierno de Jorge Obeid se aprobaron consensuadamente leyes importantes como la que puso en marcha la reforma del sistema Procesal Penal o la que cambió el marco jurídico del sistema policial en la provincia, leyes que surgieron con amplio debate siendo gobierno el peronismo y que después fueron continuadas e implementadas en la gestión de Hermes Binner”, dijo.

Para el diputado “este diálogo y este clima de convivencia política aún en las diferencias y en el marco de las disputas electorales; hoy no está. Se ha quebrado este escenario de convivencia política en Santa Fe. Desde que asumió Omar Perotti planteó de entrada un escenario de confrontación y de no diálogo con la oposición en la Cámara de Diputados”.

--Pero hubo varias reuniones entre usted y Perotti…

--Sí, pero fueron reuniones si se quiere formales. No vemos nosotros canales institucionales para que el diálogo pueda ser fecundo. Fíjese que el ministro de Gobierno, que es si se quiere la figura que normalmente tiene la tarea de llevar adelante el diálogo con la oposición; no cumplió ese rol durante buena parte del año pasado porque quedó marginado de las decisiones políticas del gobierno y por eso mismo después renunció, me refiero a Esteban Borgonovo. Tenemos ahora alguna expectativa con Roberto Sukerman porque lo conocemos hace muchos años, vamos a ver si esto cambia en el año que acabamos de comenzar. Con el resto del gabinete provincial no hay prácticamente interlocución con la Legislatura y la oposición. Y esto sin duda dificulta cualquier posibilidad de un diálogo más constructivo. La situación del Senado que además involucra a parte del bloque oficialista, altera la posibilidad de un funcionamiento armónico de la Legislatura y del gobierno en un diálogo razonable.

--Se lo ha visto a usted recorriendo la provincia en las últimas semanas, con agenda en varias localidades. ¿Ya está en campaña, se confirma que va a ser candidato en las próximas elecciones?

--Yo hace muchos años que estoy en campaña en el sentido de que siempre estoy activo y recorro la provincia. Tengo presencia política en el territorio, lo hice cuando era intendente y después como gobernador recorriendo los distintos departamentos y todas las localidades. Tengo además un vínculo muy cercano con muchos referentes de los 19 departamentos que siempre me gusta mantener y estar en contacto con la realidad local. Esto en función de seguir alimentando un proyecto político que es el de nuestro espacio, el del Frente Progresista que aspiramos a darle renovado impulso en este proceso electoral de 2021 y también pensando en un proyecto de futuro para el 2023- concluyó.

El exgobernador también se refirió al polémico intento de los senadores provinciales de conformar una comisión que revise el accionar de los fiscales. "Se diluyó en su implementación, y está bien que así sea porque la provincia de Santa Fe tiene un sistema penal que surgió de un amplio consenso político y al parecer, no se requiere de otros instrumentos o instancias para el funcionamiento de los tres poderes”. Y agregó: “El poder político debe respetar la función que le corresponde al Poder Judicial”.