Romina López no declaró ante el Concejo por el audio viral

"Quise estar presente. Tenía intenciones de explicar mi punto de vista, pero al ver que intervino un procedimiento de la Justicia por recomendación de mi abogado he decidido comparecer para explicar que no voy a dar declaraciones, la ley me lo permite, y me voy a manejar sólo por la vía judicial en virtud de lo que pasó en la casa de un particular el día miércoles y hoy en la Municipalidad", explicó ante los concejales de ambos bloques.

Por su parte, el Presidente del Concejo Municipal Gustavo Bagnasco (PJ) explicó: "está en su derecho si no quiere declarar, nosotros nos enteramos el viernes que se está llevando a cabo una investigación de oficio y queremos dejar en claro que no somos los iniciadores de esa denuncia".

Fuente Radio Belgrano