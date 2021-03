Marcelo González: «Si quieren cambiar mandatos comunales, hagamos una reforma constitucional integral»

Para González no solo esta reforma constitucional debe contemplar la extensión de mandatos comunales, «debe ser integral porque toda reforma debe ser amplia. Por ejemplo, la coparticipación, Córdoba coparticipa el 20% a sus municipios, mientras que Santa Fe coparticipa el 13%. Discutamos eso, y si es necesario sumemos el mandato del Gobernador, la extensión de mandato o la reelección. No tenemos ningún inconveniente Ministro Sukerman, vayamos por la reforma, porque si lo quieren hacer por ley no acompañamos».

Sobre las declaraciones del ministro de seguridad Marcelo Sain afirmó, «ese señor es un impresentable. Ese audio demuestra claramente que piensa de todos los santafesinos. Y por favor, que no se quiera excusar con que se lo dijo a un amigo, porque eso no descarta su pensamiento de los santafesinos. Este ministro de seguridad es el único de la historia que no conoce un solo departamento de la provincia, nunca vino a San Cristóbal»

Y el diputado confirmó que «lo del juicio político a este ministro está muy cerca. Pero sería importante que el Gobernador le pida su renuncia, sería un gran gesto de Perotti para con toda la provincia que lo eligió para gobernar»