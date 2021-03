Silvana Torres: «Me sacan de la dirección porque no les soy funcional politicamente, Giovaninni jamás me atendió el telefono»

Duras acusaciones de la ahora ex directora del Hospital de Ceres.-

(Fuente: Jose Luis Gorosito para el informativo de Cable Norte Video) Para la ahora ex directora, «había rumores, siempre los hubo. Yo me enteré por una empleada administrativa ayer por la mañana, porque nadie del ministerio de salud dio la cara. Me intente comunicar con todos pero nadie atendió» dijo.

Incluso, «la resolución esa, decía que yo debía prestar servicios en mi función hasta el 4 de marzo, y me notifican recién el 10 de marzo». Mientras tanto, Torres, está en las mismas funciones hasta que el doctor Bonzini, el nuevo director que esta de licencia médica por un problemita de salud, pueda tomar el cargo de manera presencial.

«Yo no quiero ocupar un cargo del que ya no estoy al frente. Pido al Ministerio de salud, que se haga cargo de manera urgente la Psicóloga Daniela Morbidoni, a quien nombraron vice directora»

Morbidoni, aclaró Torres, ingresó al staff de profesionales del Hospital, para ocupar las horas en psicología que dejaba vacante Torres para hacer frente a la dirección del hospital. Lo que sorprendió, principalmente a la comunidad, es la repentina decisión de sacar a Silvana Torres de la dirección, cuando llevó adelante una buena tarea al frente del nosocomio en plena pandemia de Covid 19, y sin tener ningún legajo que pudiese atentar contra su cargo. Además, por su labor al frente del Hospital, y como personal de la primera linea contra el Covid 19, el Gobierno de la Ciudad la reconoció como mujer destacada de la comunidad.

«Yo hice lo que tenia que hacer, y me voy con la frente en alto, no tengo nada que reprocharme de mi paso por esta dirección. El trabajo de mis compañeros, el apoyo de mi familia y la gente de Ceres me da mucho orgullo».

Silvana Torres había ascendido a la dirección del Hospital Ceres, cuando aun era Samco, y estaba ubicado en el viejo edificio de Bvard Irigoyen.