Adelantarán fondos para el SAMCO San Guillermo

Luego de la manifestación que realizaron los trabajadores del SAMCO, el funcionario comentó que el Municipio le transfiere unos 900 mil pesos al mes, pero no podemos seguir aumentando los fondos, porque estamos hablando de una dependencia que tiene que ser solventada por la provincia.

Recordó que, en diciembre de 2019, el entonces Ministro de Salud, Carlos Parola, tomó la decisión de pasar el SIMUSA (Sistema Municipal de Salud) a la provincia, por eso decimos que es el Ministerio de Salud el que tiene que dar respuestas. Nosotros nunca planteamos reducciones, pero no podemos seguir aumentando los aportes, afirmó Doro.

Dijo que la Intendenta Romina López gestionará ante la Ministra Martorano para dar una solución integral porque nosotros estamos interesados en que San Guillermo tenga salud. Siempre estamos buscando alternativas para mejorar el sistema, pero hay que ser claros los reclamos se tienen que hacer a la provincia.

Nosotros estamos subsidiando un sistema que no sólo brinda atención a la gente de la ciudad sino también de otras localidades que vienen acá, afirmó Doro.

Fuente Radio Belgrano.