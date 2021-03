Asumieron las nuevas autoridades del Hospital Regional Ceres

El Doctor Leandro Bonzini expresó su agradecimiento y aclaró «dejemos de buscar agrietamiento en estas decisiones, porque la política está buscando agrietar la concepción grupal que se buscó siempre dentro del nosocomio. La relación con la política es necesaria, por un montón de cosas, pero no es todo. En las próximas horas, nos reuniremos con el personal para plantear nuestras posturas y para que conozcan a estas nuevas autoridades».

Asimismo Bonzini afirmó, «yo forme parte del proyecto de Silvana Torres, yo no asumo una función flameando ninguna bandera política. Yo estoy dispuesto al dialogo, no importa con que color político sea. Se muy bien quien me designó, como se me designó, y se muy bien que hoy puedo estar en esta cargo, y mañana no. Tenemos que enfocar los esfuerzos en lo que nos compete, que es seguir mejorando la salud pública»

DESPEDIDA

Esta mañana un grupo de trabajadores del hospital local, entregaron un presente floral, y leyeron un emotivo texto a la saliente directora Silvana Torres. Este sencillo acto se concretó en el hall del hospital local.

Fuente: Ceres Ciudad