Michlig pidió que la Nación pague lo adeudado a la provincia

“El pago a la Provincia de San Luis, -que era el otro caso gemelo al santafesino- allanó los puntos donde faltaba certeza y ahora la hay. De ahora en adelante es solo cuestión de voluntad del Gobierno Nacional de pagar y voluntad del Gobierno Provincial para no colaborar a la demora con su pasividad”.

“Los municipios y comunas también son parte interesada en este tema y se perjudican por esta demora ya que les corresponde un 13,43% o sea $13.665 millones

Detracción ilegal

“Es hora de cerrar para siempre el tema de la deuda de la Nación con Santa Fe. El conjunto de los santafesinos merecemos que tanto el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional instrumenten el pago de la deuda con Santa Fe, que deviene de la detracción ilegal de la coparticipación federal durante gran parte del primer gobierno del Kirchnerismo”.

“Cabe recordar que esa detracción ilegal mereció una demanda por inconstitucionalidad ante la CSJ de la Nación, presentada por la Provincia de Santa Fe, entre otras, instada por el entonces gobernador Hermes Binner, con el acompañamiento de los ex gobernadores Jorge Obeid y Carlos Reutemann y sostenida en el tiempo por el ex gobernador Antonio Bonfatti; lo cual derivó en un fallo a favor de nuestra Provincia. Luego el ex gobernador Miguel Lifschitz continuó las gestiones para su cobro, llegándose a este momento auspicioso para su concreción”.