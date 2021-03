Un detenido por alcoholemia positiva y resistencia a la autoridad

Personal policial detienen la marcha de un vehículo Tipo Pick Up, conducido un joven de 26 años de edad, domiciliado en la localidad de Arrufó. Se le realizó el test de Alcoholemia dándole como resultado Positivo 1,17g/l de alcohol en sangre, labrándole Acta de Infracción y se retiene licencia conducir. El conductor se sube a la caja del Móvil Policial aduciendo a viva voz "Me rompen las b... y yo no me bajo ni se va nadie hasta que me devuelvan la licencia".

Se da conocimiento a la Sra. Fiscal en turno siendo la Dra. Fissore Emilce quien ordena que se realice la Aprehensión del mismo y se lo impute por Atentado y Resistencia a la Autoridad.