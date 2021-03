El 24M en San Cristóbal

Al lado de la Terminal de Ómnibus se encuentra el Paseo de la Memoria, un espacio que se estableció a través de una ordenanza desde el año 2013. Desde entonces, todos los 24 de marzo, el gobierno municipal brinda su homenaje a los tres sancristobalenses desaparecidos en la última dictadura militar.

En las plaquetas, encontramos los nombres de Jorge Ramón Fabián Peralta, Juan Rodolfo Lucero, y Horacio Gerardo Girardello.

En cada una de ellas, se describe, que Juan Peralta era militante de la Juventud Peronista. Desaparecido y secuestrado el 19 de julio de 1977 en Villa Constitución. Tenía 26 años. Juan Rodolfo Lucero, montonero, asesinado junto a su mujer Claudia Gonzalez el 12 de febrero de 1977 en Rosario. Tenía 23 años. Y Horacio Gerardo Girardello, desaparecido y secuestrado el 29 de septiembre de 1977 en Plaza Huincul. Tenía 30 años.

El acto comenzó con la exquisita interpretación del tema “Solo le pido a Dios” por Lautaro Godoy y fue presidido por el Presidente del Concejo Carlos Cattaneo, acompañado por los familiares y amigos de las victimas del proceso denominado de Reorganización Nacional, concejales, miembros del Gabinete Municipal, representantes de instituciones, directivos de establecimientos educativos, entre otros.

Zulema Ángela Ramona Willliner

Junto a los tres sancristobalenses que perdieron la vida en esa época de lucha y violencia, hubo también una sancristoablense: Zulema Ángela Ramona Willliner, integrante y militante de la juventud peronista que fue asesinada por las tres AAA. Sus amigos y compañeros de colegio la recuerdan como “Tita”.

Nació en Humberto Primo el 29 de marzo de 1950, hija del matrimonio formado por Celestino y Ángela Williner. Su mamá se desempeñó como directora de la Escuela 409 Manuel Belgrano. La familia vivió en la casa de la escuela, curso la primaria en ese establecimiento educativo, junto a su hermano gemelo Abelardo y su hermana mayor María Teresa. Asistió parte del nivel secundario en la Colegio Nacional Marino Moreno. Prosiguió sus estudios en Santa Fe, donde termino el secundario y curso el profesorado de Historia en la Universidad Católica. Militante de la JP fue secuestrada el 23/09/75 y asesinada el 25/09/75 en Paraje La Ribera (Timbúes) por la Alianza Anticomunista Argentina. Tenía 25 años.

Su hermana, iba a estar presente para este homenaje, la pandemia imposibilitó su presencia hoy en nuestra ciudad, pero, envió un mensaje que fue leído por María Cristina García.

“Hoy 24 de Marzo, están ahí para recordar, ese fatídico día de 1976, cuando un grupo de hombres de Nuestras Fuerzas Armadas, marcaron el comienzo más oscuro, de nuestra historia cómo país. Los señores dueños de la Vida y de la Muerte, mediante el miedo generado por los

Secuestros, Fusilamientos, Torturas y Desapariciones, truncaron las Vidas de miles de jóvenes qué luchaban convencidos de que todos merecíamos vivir en un País, más Justo, más Equitativo y más Solidario. Por razones sanitarias qué todos conocemos, no puedo participar del Acto, pero mi corazón y mis sentimientos están con todos Uds. Gracias muchas gracias al Sr. Intendente, Sindicatos, habitantes de esa ciudad, por la tarea desarrollada para mantener Viva la Memoria. No olvidamos. No perdonamos. ¡No nos reconciliamos!

El Presidente del Concejo Carlos Cattaneo indicó que “hacer memoria no es superar el olvido, sino asumir la responsabilidad histórica ante tantos intentos de buscar “chivos expiatorios” para ocultar agendas de muerte. La verdad, lejos de encontrarse en los discursos, ni en el afán por denigrar a algún enemigo es fruto de una construcción colectiva, que apunta a una cultura de país enraizada en la educación, el trabajo, la honestidad y el sentido común”.

Luego se invitaron a los familiares de los desaparecidos a que, junto a las autoridades, depositen una ofrenda floral.

Bajo el lema “Plantamos memoria” se plantaron 30.000 árboles en el país. El proyecto es una iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo. En nuestra ciudad, los encargados de plantar un aromito, fueron los integrantes del Gabinete Jove, e integrantes del Centro de Estudiantes de las escuelas de la ciudad.

AMSAFE

Por la tarde, el gremio Amsafe, convocó nuevamente a los familiares para el acto de entrega de material muy significativo a las escuelas de la ciudad donde asistieron como alumnos Peralta, Girardello, Lucero y Williner.

Las cajas que se entregaron a los directivos contenían el simbólico pañuelo blanco con el nombre de cada uno de los sancristobalenses desaparecidos, una reseña histórica y un banner para colgar en las escuelas. Patricia Vallejos convocó a los familiares para realizar la entrega.

“El compromiso permanente de Amsafe es reivindicar la ardua lucha de las madres, de las abuelas y de todos los organismos de DDHH y repudiamos las nefastas acciones antidemocráticas, valoramos los juicios contra crímenes de lesa humanidad que se siguen realizando en la provincia y en el país aun en contexto de pandemia, bregamos para que continúen y que toda la comunidad conozca que sucedió. Hoy recordamos a nuestros desaparecidos que son de aquí, Jorge Ramón Fabián Peralta, Horacio Gerardo Girardello, Juan Rodolfo Lucero y Zulema Ángela Williner presentes ahora y siempre” comentó Vallejos.

Carlos Lucero, hermano de Juan recordó que “el tema de luchar por la memoria es una lucha muy larga y que mucha gente protagonizó, fue muy dura. Mi experiencia personal en San Cristóbal, era muy difícil decir que uno tenía un hermano montonero muerto. Había mucho rechazo, se sentía. Tratar de apartar, el golpe de estado impuso en la cabeza de las personas, fue muy duro. Con el tiempo uno va saliendo de debajo de la cama y comienza a ver la necesidad de pelear por este espacio que es la memoria, que tenemos que defender todos, porque ve Bolivia u otros países de Latinoamérica que de vuelta vuelven a tener golpes de estados, entonces necesitamos, entender que esto no tiene fin. Hay que luchar como lo hace los alemanes con su carga de haber tenido, de haber sido la potencia más culta de Europa y aun asi, terminaron apoyando a Hitler, haber sido culpables de casi 80 millones de muertos y del Holocausto. Ninguno de los sectores de la población civil de Alemania desconocía ni aceptaba lo que pasaba, pero paso y fueron corresponsables. Esto hace que Alemania invierta mucho dinero para recordar lo que paso. Resaltar que cuando alguien toma el poder, como lo hicieron los militares desde el año 30 en adelante y sucesivos golpes de estado, no dejando que nadie termine un mandato y prescribiendo gente como se hizo con Perón durante 17 años. Hubo una juventud que no tenía otra alternativa que agarrar las armas y eso desemboco en esta tragedia que todavía tratamos de llevar adelante. Es muy importante darse esos tiempos y creo que la población argentina ha respondido muy bien. Hace poco tiempo cuando se quiso implementar el 2 x 1, indultos, salió la población a la calle y no lo pudieron hacer. Esto que se logró en Argentina hay que aplaudirlo. Simplemente, decir que esta es la única forma de mantener la democracia que no estamos diciendo que los montoneros eran unos espectaculares compañeros: no, estamos reconociendo que hubo muchos errores y el precio que se pagó fueron muy muy caros. Hay que tener la conciencia firme de defender lo que conseguimos en estos años, es un triunfo de todos”.

El primo hermano de Jorge Peralta, Miguelo Duran, quiso rendir su homenaje e interpretó con voz y guitarra el tema “Mara” de Víctor Heredia. “Mara, desapareció también en la dictadura” comentó.



Proyecto de modificación de ordenanza

Atento a la historia de la Sra. Zulema Ángela Ramona Willliner, el Concejal Juan Ignacio Capovilla, que estuvo presente en los dos actos que se desarrollaron en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, presentó en el Concejo un proyecto para modificar la Ordenanza N°3513/13.

“El día 23 de marzo, presenté en el concejo la modificación de la ordenanza para que se evalúe la incorporación de la Sra. Zulema Williner dentro del Paseo de la Memoria de la ciudad. Es un tema que trataremos en futuras sesiones y en caso de ser aprobado, Williner tendrá su plaqueta y será recordada cada 24 de marzo junto a los otros tres sancristobalenses” detalló Capovilla.

Dentro de los Considerando, el Concejal indicó que “en la Ordenanza N° 3513/13 se creó el “Espacio de la Memoria” sito en el “Paseo del Viajero Gral. Belgrano” de nuestra ciudad, donde todos los años se conmemora el aniversario del trágico golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. También se recuerda a las víctimas del terrorismo de estado que fueron ciudadanos de nuestra ciudad.

Que, en ese sentido, es necesario recordar a una víctima que no fuera incorporada en la Ordenanza antes dicha y tampoco en el Espacio de la Memoria.

Que, si bien la Sra. Zulema Williner (Tita), hija del matrimonio formado por Celestino y Ángela Williner, nació en Humberto Primo el 29 de Marzo de 1950, su mamá llegó a ser directora de la Escuela 409 Manuel Belgrano y por ello se mudaron a San Cristóbal. Vivían en la casa de la escuela. Cursó la primaria en ese establecimiento educativo junto a su hermano gemelo Abelardo y su hermana mayor María Teresa. Luego concurrió parte del secundario en el Colegio Nacional Mariano Moreno. Prosiguió sus estudios en Santa Fe, donde terminó el secundario y curso el profesorado de Historia en la Universidad Católica. Militante de la JP, fue secuestrada el 23/09/75 y asesinada el 25/09/75 en Paraje La Ribera (Timbúes) por la Alianza Anticomunista Argentina. Tenía 25 años.

Que, es uno de los casos considerados de lesa humanidad anteriores a la dictadura por haberse utilizado el aparato del estado para cometer crímenes. En este caso los cometidos por la AAA que están siendo juzgados por el estado Argentino. Integra el listado de 786 víctimas reconocidas por el estado al igual que las otras víctimas del golpe.