Perotti descartó restricciones pero pidió responsabilidad social

En el marco del creciente número de casos positivos Covid-19, el gobernador Omar Perotti remarcó que, “el deseo de todos es mantener un muy buen ritmo de actividades en el sector productivo, laboral y de la obra pública en la provincia de Santa Fe. Y esto, para poder sobrellevarlo, al igual que el funcionamiento de nuestras escuelas, tiene un correlato: la responsabilidad de cada uno de nosotros”.

En ese sentido, Perotti recordó que “en la primera etapa de la pandemia tuvimos que aumentar el número de respiradores y de camas críticas. Después, ir capacitando y ampliando centros de salud en distintos lugares de la provincia. Ese personal, que en aquel momento se redujo hasta un 30% por el aislamiento o por contagio, hoy está plenamente vacunado. Es decir, lo tenemos con un grado de mayor protección”.

Consultado sobre la posibilidad de un cambio de fase, el gobernador explicó que “hasta aquí vamos a sostener las normativas vigentes. Vamos a tener, frente a la dinámica de la situación, una observación diaria para mantener el mayor nivel de actividad laboral, productiva y educativa.

Y añadió: “Hay que tomar una conducta muy firme de cuidado y asumir esta etapa sin miedo, pero con mucho cuidado. El Dispo (Distanciamiento social, preventivo y obligatorio) establecido por Nación, al que adhirió la provincia, sigue vigente hasta el 9 de abril. Pero independientemente de lo normativo, la insistencia y el pedido de colaboración con cada uno de ustedes es que no esperemos una nueva norma para cuidarnos más. Eso lo tenemos que hacer todos los días nosotros, desde siempre. Es necesario e imprescindible hacerlo. No hay otra forma, no hay secretos”, subrayó el titular de la Casa Gris.