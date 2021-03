El Ministro de Seguridad de la provincia participó del debate por la Ley de Víctimas del Delito

El pasado lunes se llevó adelante otra de las Audiencias Públicas programadas por el Observatorio de la Cámara de Diputados para debatir una ley de derechos y garantías de las víctimas de delitos y sus familiares. En la misma participaron -al igual que en la realizada dos semanas atrás en Santa Fe- funcionarios de los tres poderes del Estado provincial, además de Colegios de profesionales, Asociaciones de Víctimas, familiares y víctimas particulares. En esta oportunidad participó también el flamante Ministro de Seguridad de la provincia Jorge Lagna quien se comprometió a prestarle especial atención a las víctimas y a las Asociaciones que las representan.



En este sentido, en diálogo con la prensa Lagna aseveró que “hay que llevar adelante un llamamiento urgente al diálogo político, el tema de la seguridad merece ser tratado como política de Estado por eso celebro la convocatoria del diputado Oscar Martínez, y celebro los proyectos presentados por él, por el diputado Pablo Farías y por otros legisladores respecto de los derechos y garantías de las víctimas. Ellas son evidentemente el actor más desamparado del proceso, el más desprotegido ante la inseguridad. Tenemos listos ya protocolos de actuación para interactuar con los municipios y nuestros equipos técnicos están trabajando para debatir pronto en la legislatura leyes de seguridad pública. Me parece fundamental esta iniciativa de darle institucionalidad a la normativa de la ley de víctimas y que todos tengamos un protocolo de trabajo para asistir al más desprotegido, sino todo queda sólo en buenas intenciones , en una situacion de re victimización permanente y se los somete a interrogatorios como si fueran el victimario. Me parece que la idea de los legisladores apunta a eso, a que todas las agencias trabajemos coordinadamente en los tres niveles del Estado. Va a ser un debate genuino y seguramente saldrá una muy buena ley.”



En tanto, Oscar Martínez expresó su agradecimiento al Ministro Lagna y a todos los presentes en la Audiencia y destacó la importancia de la construcción de un nuevo pacto social en el cual se establezca cómo se van a garantizar las libertades y los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas honestas y también qué límites se van a fijar en las conductas de aquellos que violan la ley. “Esto que estamos haciendo hoy es un muy buen comienzo, un paso importantísimo, estamos los representantes de todos los poderes del Estado trabajando codo a codo sin distinciones político partidarias, con la única consigna de lograr una ley que ampare a todas las víctimas de delitos”.



En referencia a la presencia del Ministro de Seguridad en la Audiencia el legislador del Frente Renovador-PJ dijo que “estoy enormemente agradecido con el Ministro por su compromiso de tomar la causa de las víctimas como propia y convertirla en uno de los ejes de su gestión. Las víctimas constituyen el principal demandante de seguridad y numerosas iniciativas que hemos presentado han surgido de la dramática situación que padecen, entre ellas las vinculadas con el uso de armas especialmente en la ciudad de Rosario y en el Gran Rosario. Esto ha motivado por ejemplo nuestra iniciativa de que se aplique la prisión preventiva a quienes porten o usen armas en la comisión de un delito, que ya tiene antecedentes legislativos con el proyecto del ex diputado provincial Darío Mascioli, y que hemos trabajado en forma conjunta con el MPA y el resto de los legisladores. Por otro lado también le hemos acercado al Ministro el proyecto para que las víctimas de violencia de género que sufren el incumplimiento de las restricciones perimetrales y de las medidas de exclusión puedan tener respuestas de parte de la Legislatura, a partir del establecimiento de que quienes no respeten estas medidas puedan ser consideradas como personas que transitan por la peligrosidad procesal y se habilite también la medida de la prisión preventiva. También quiero destacar que en el ámbito de esta Audiencia se volvió a plantear la necesidad de que las reparticiones públicas, el Ministerio de Seguridad , el Ministerio de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General y del Ministerio Público de la Acusación ,que son los organismos encargados de tratar con las víctimas , puedan construir una perspectiva de respeto a los derechos y garantías de las víctimas de delitos así como existe actualmente la Ley Micaela, para la perspectiva de género”, concluyó el diputado.





Cabe destacar que de esta Audiencia Pública participaron el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Pablo Farías, el Senador Provincial Lisandro Enrico, el Secretario de Justicia de la provincia Gabriel Somaglia, el Defensor del Pueblo Raúl Lamberto, el Fiscal General Dr. Jorge Baclini, el Procurador General Dr. Jorge Barraguirre, el Dr. Aurelio Cuello Murúa Juez Federal de Venado Tuerto, el Dr. Matías Merlo Fiscal Regional de Venado Tuerto, el Dr. Gustavo Salvador, Presidente del Colegio de Magistrados y el Dr Daniel Curik, Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto y el Dr. Mariano Mascioli, Defensor Regional de Venado Tuerto.



En representación del Observatorio Nacional de Víctimas disertaron el diputado nacional Dr. Ramiro Gutierrez, Vivam Perrone (mamá de Kevin Sedano asesinado en 2002 en Buenos Aires) y Jimena Aduriz (madre de Ángeles Rawson, asesinada en Buenos Aires en 2013). En representación de las Asociaciones de Víctimas a nivel nacional participaron los Dres. Daniel Roggero y César Mayer de Usina de Justicia. Y en representación de los familiares de víctimas de Santa Fe tuvieron la palabra Sonia Sanchi, mamá de Juan Cruz Ibáñez , asesinado en Rosario en 2018 y Graciela Brondino, mamá de Marianela Brondino asesinada en Santa Fe en 2010.

La próxima Audiencia Pública se llevará a cabo el día 12 de abril en la ciudad de Reconquista.