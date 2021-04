Amsafe reclama para que todos los núcleos rurales tengan clases presenciales

El gremio se esta movilizando sobre una causa que, por lo pronto no tiene una solución definitiva. Convencidos que debe haber igualdad educativa, Mari Ramos mantuvo reuniones con los directivos de las escuelas rurales y luego con la Ministra de Educación Adriana Cantero.

¨Los afectados son alumnos rurales específicamente de nivel secundario junto a sus profesores, hasta la fecha no han logrado la presencialidad en la ruralidad. Es una preocupación que nos moviliza como sindicato porque una de las banderas de Amsafe es la defensa de la escuela pública, la defensa de los derechos a la educación de cada pibe, piba, niña o niño del territorio santafesino. Nosotros como delegación estamos movilizados, acompañando encuentros, dialogando, comunicaciones telefónicas para buscar una solución urgente a esto que imposibilita que los profesores puedan llegar a los núcleos rurales. Casi la mayoría de las intendencias y comunas del departamento San Cristóbal, no han llamado a los transportistas o remises rurales para poder firmar un convenio para trasladar a los profesores de los 21 núcleos rurales con una matrícula de más de 650 alumnos¨ comentó Ramos.

Si bien el convenio no se firmó en muchas localidades del departamento San Cristóbal, desde el gremio piden un esfuerzo para llegar a un acuerdo.

¨El gobierno de la provincia propone la firma del convenio para hacer efectivo el boleto educativo rural que contiene diferentes etapas, la primera es la inscripción de los docentes, el segundo paso que tienen que hacer los directivos de los núcleos rurales es generar en el SIGAE a todos los alumnos y docentes, toda esa documentación se lleva a los gobiernos locales y ellos deben firmar un convenio que hará que les llegue un aporte para solventar los gastos de traslados de alumnos, asistentes, escolares y docentes de la ruralidad. Y ahí está el problema, en el convenio, uno comprende las diferentes partes. Por un lado, el gobierno de la provincia generando el convenio, por otro, presidentes comunales e Intendentes que dicen que la interpretación y la lectura de esos convenios no reflejan una total garantía, es decir, cuanto se recibirá concretamente en aportes, vigencia y tiempos. El convenio en sí, lo que pide a los actores institucionales, que se firme en buena fe, y las partes quieren garantía de aportes y tiempos. Esa discusión que no deja de ser importante, pero Amsafe se posiciona que estas cosas mientras se sigan discutiendo hagan un esfuerzo políticamente ambas partes¨

Desde el 2009 que se lleva adelante la presente modalidad de traslado. San Cristóbal cuenta con 21 núcleos. Hay algunas comunas e intendencias como Ambrosetti, Ceres, Monte Oscuridad, Colonia Rosa y Colonia Bossi que llamaron a directivos y coordinadores asegurando que se hará efectivo la firma del convenio y comenzaron las clases.

Por su parte, la Ministra de Educación Adriana Cantero, mantuvo una reunión virtual con los representantes de Amsafe. ¨La ministra nos escuchó, necesitamos una pronta y urgente resolución a este problema. Hicimos mucho hincapié en el derecho a la educación. Hay una falta de respeto a la igualdad de derechos, que cada uno se haga responsable, por estas cosas de los detalles de un convenio, aquí hay más de 600 alumnos que no están accediendo a la presencialidad y a la educación, me parece que este es el motivo por el cual todos los actores involucrados deban actuar. Las respuestas eran las que medianamente sabíamos, que era verdad que los convenios llegaban como borradores a municipios y comunas, pero también ellos sabían que una vez ingresada la solicitud en el convenio final que sale de fortalecimiento institucional, vendrá con el aporte y los tiempos de rendición. Me parece que amerita volver a dialogar y terminar esta discusión que espero sea de solo detalles de un convenio¨ concluyó Mari Ramos