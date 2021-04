Campaña de prevención del dengue

Días atrás se registró el primer caso de una paciente joven y esto encendió las alarmas en la ciudad. Si bien desde hace tiempo, sobre todo en el período de calor y humedad, el municipio realiza campañas de concientización y prevención del dengue. El personal designado a esta tarea recorrió la ciudad y entregó a los vecinos folletos con información sobre la enfermedad, el reconocimiento de los focos de reproducción y las medidas preventivas.

Para la toma de conciencia respecto de esta problemática es importante realizar una adecuada limpieza de todas aquellas zonas en donde pueda reproducirse el mosquito Aedes aegypti, insecto vector del virus, evitando así la proliferación de esta enfermedad.

Al confirmarse el primer caso del año 2021 en barrio José Dho, el hospital local informó al municipio sobre la situación y decidieron fumigar la zona donde para evitar mayores contagios.

Una de las personas encargadas de esta campaña es Omar Díaz, quien detalló lo que están llevando a cabo precisamente en la ciudad y realizó un pedido a la comunidad para la prevención del dengue.

“El pedido de descacharrar, limpiar los patios, evitar acumular agua innecesaria y, de esta manera, entre todos vamos a poder salir de esta situación que nos puede traer un gran dolor de cabeza si se incrementa. Hemos estado preparándonos, estamos alerta para cualquier caso que aparezca, la municipalidad responde de forma inmediata cuando el hospital los pone en aviso de la situación. Creo que vamos por los caminos normales”.

Además de este primer caso de dengue, la preocupación principal se basa en los antecedentes de casos que se registraron en la ciudad durante el verano de 2020. El barrio San José, ubicado en el sector este, fue el más perjudicado y en el departamento San Cristóbal la cantidad de casos aumentó considerablemente en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.

“El año pasado el último caso se dio en mayo en San José hasta el primer caso de este año. La preocupación es que no tomemos las cosas en serio en muchos casos, no digo de todos los vecinos pero he visto elementos que juntan agua, falta de colaboración y al acumular agua es donde se reproduce el mosquito. Por ejemplo los tanques de agua, nosotros tenemos la oficina de Assal funcionando en la terminal de ómnibus, pueden avisar que necesitan colocar herbicida y nosotros vamos y lo hacemos. Allí es ideal poner telas metálicas o nylon para sellarlo, porque son lugares ideales para que se reproduzca el mosquito”, indicó Díaz.

Se entiende que por las precipitaciones podrían sumarse nuevos casos de dengue lo que pondrían en riesgo a la población sino se protegen como corresponde y no se siguen las recomendaciones de los especialistas.

“En cuanto a la reproducción del mosquito, vamos a tener una reproducción semanal si las condiciones son óptimas, si no podemos encontrarnos que entre seis u ocho meses el huevo va a estar esperando la oportunidad donde va a desprenderse y caer al agua de una precipitación reciente”.