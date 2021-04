El ex gobernador Miguel Lifschitz contrajo coronavirus

"Ayer comencé con algunos síntomas y hoy me hice el test de Covid19 y me dio positivo. Estoy bien en general. Por unos días estaré aislado", señala el breve mensaje publicado.

Lifschitz se suma así a la lista de hombres y mujeres de la política santafesina que se han contagiado de covid-19.

Entre ellos se encuentra el propio gobernador Omar Perotti, que fue diagnosticado en el mes de diciembre de 2020. Otros miembros de su gabinete también contrajeron el virus: la Ministra de Salud, Sonia Martorano, de Educación, Adriana Cantero, de Infraestructura, Silvina Frana y el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain.