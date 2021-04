“El abrazo” la obra de Alejandro Marmo en el Museo de la Ciudad

Frente al Museo de la ciudad de San Cristóbal se reunió un grupo muy reducido de autoridades para llevar adelante el acto de inauguración de la obra “El abrazo” de Alejandro Marmo.

Las condiciones de pandemia no permitieron la presencialidad del público en general, es por eso que se transmitió por streaming, llegando a todos los interesados.

A partir del acuerdo de colaboración mutua entre el Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de San Cristóbal y la Fundación Arte en las Fábricas se determinó como el objetivo potenciar la cohesión social y el acceso a justicia, a través del desarrollo de dispositivos artísticos–culturales que promuevan la reflexión crítica en torno a los Derechos Humanos y a la Justicia desde una perspectiva restauradora y resiliente.

Por esta iniciativa denominada "La Justicia en dialogo con la comunidad a través del arte", se prevé la instalación de obras de arte en los 19 departamentos del territorio santafesino y el dictado de talleres que promuevan el desarrollo de espacios comunes para el encuentro entre la justicia y la comunidad. Así, se busca promover la cultura de la resiliencia y la esperanza en relación a la construcción de un sistema de justicia restaurativa.

El Intendente de la ciudad de San Cristóbal destaco que “es realmente significativo que “El Abrazo” de Alejandro Marmo permanezca y comience a ser parte del Museo de la Ciudad de San Cristóbal. Nuestro Museo, es una institución al servicio de la sociedad; fue inaugurado en el año 2018 y a partir de allí contribuye a llevar a la acción diferentes actividades hacia la comunidad, conserva, comunica y pone en valor la difusión de nuestro patrimonio como Ciudad. De este modo, los valores del servicio público, la sensibilidad y respeto por los bienes culturales forman parte importante de nuestro compromiso con la sociedad a la que servimos y con la que queremos promover debate y reflexión.

En tiempos como los que corren, donde la comunicación entre pares parece escasa, es necesario un momento para encontrarnos y romper con aquellas barreras que marcan las diferencias, por ello, desde el Municipio y a través de esta obra que hoy queda inaugurada queremos construir una nueva forma de ver y de pensar la justicia.

Una justicia restaurativa, mucho más resiliente que dialogue con nuestros ciudadanos, que escuche y comprenda y que en definitiva logre crear puentes de amor, respeto, empatía y solidaridad”.

Por su parte, Balangione comentó que “recibimos del Papa Francisco una carta escrita de puño y letra donde bendice la obra y felicita por este trabajo y particularmente enviaba una bendición directa a los internos del instituto penal Num 1 de la provincia, que tiene una problemática muy especial. Ese mensaje le aportó más emoción y más valor. Es un mensaje de construir más igualitario, como dice el Papa un mundo de hermanos. Para nosotros no tiene una connotación religiosa nosotros estamos en el Poder Judicial que tiene que llegar a todos los que tengan creencias o no en una fe religiosa, pero me parece que la palabra y el mensaje de una persona de innegable importancia como es el Papa en el mundo que es un poder latente en todos los estados, nos llena de alegría y orgullo de recorrer la provincia completa. Mañana nos vamos a Tostado y luego en Sunchales.

Tratamos de vincularnos con la comunidad, muchas veces hay una crítica que muchas veces es fundada y otras no. A veces parte de la falta de conocimiento de que la gente sepa como trabajamos, y esto nos permite vincularnos con las comunidades a donde llevamos “El abrazo” para escuchar y que nos escuchen.

La prevención está a cargo del poder ejecutivo, nosotros intervenimos cuando el hecho ya pasó, pero si nos ponemos todos a trabajar en un sistema de justicia restaurativa la justicia también trabajará antes de que el conflicto llegue a la justicia, donde para llegar hay que tener plata para pagar abogados y sellados y no todo el mundo tiene la misma posibilidad. Apostamos por una defensa integral que no solamente nos ocupemos de la parte penal sino también en lo civil para tener una intervención temprana en la comunidad y de esa manera poder prevenir que los conflictos que siempre son inter personal, intrafamiliar en los barrios y en pequeños grupos, se le pueda poner un freno con estos criterios de justicia restaurativa que son los que buscan que la solución surja de las mismas partes. Sirvamos como nexo y conductores a través de la conciliación. Hemos sido precursores en el país de traer la mediación a la provincia de Santa Fe. Desde nuestro pequeño gran lugar, queremos darle este giro, estar en contacto con la gente”.

Finalmente, el Intedente nombró "Huesped Ilustre de la ciudad de San Cristóbal" a la Dra. Jaquelina Ana Balangione.

La obra quedó como obsequio para todos los sancristobalenses en la fachada del Museo de la ciudad. Brilla y tiene la fuerza de un abrazo.