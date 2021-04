"Fue una denuncia injusta, pero gracias a Dios ya culminó"

Tras conocerse la noticia, María Paula Salari brindó una entrevista a este medio y habló sobre lo que siente con este fallo a su favor, aseguró que tiene la conciencia tranquila en cuanto a su trabajo al frente de la comuna y expresó que la denuncia en su contra se trató de una cuestión política.

“Siempre estuve tranquila pero ahora con la sentencia culmina una etapa de algo que llevó su tiempo, que nos ocupó, gracias a Dios con la defensa se pudo llegar a buen puerto. Esta causa se investigó a lo largo de todos estos años y no se ha podido comprobar nada, nosotros cuando nos retiramos en diciembre del 2015 entregamos los libros y el mandato a la actual gestión comunal de José Luis Sánchez que radica la denuncia en 2016, nosotros hicimos una auditoría, habíamos dejado una documental de cómo entregamos la comuna y a raíz de eso después surge la denuncia de alguna auditoría que han hecho ellos. Ayer ya tuve el sobreseimiento de la causa.

Con respecto a la denuncia, fue radicada en el año 2016 por el presidente comunal de Villa Trinidad José Luis Sánchez a la ex presidenta comunal María Paula Salari que culminó su gestión en diciembre del 2015. Pasó un largo período de tiempo, en donde se investigó la causa de malversación de caudales públicos, hasta que finalmente el juez falló a favor de Salari y su equipo de trabajo.

Al ser un fallo de primera instancia la fiscalía puede apelar, pero el juez resolvió absolverla de la acusación.

Hoy con el aval judicial, María Paula expresó que confiaba en los defensores públicos asignados como son el Dr. Roca y el Dr. Caula y que les agradecía por su trabajo.

“Conocía el trabajo de los dos, sé que son buena gente y buenos profesionales, me han defendido, se han ocupado de mi causa y por supuesto que les agradezco. Nuestra gestión fue totalmente transparente, nos hemos abocado 100% a la comunidad de Villa Trinidad, los recursos no alcanzaban como pasa en la actualidad, no hemos malversado los fondos, cumplimos con el pago de sueldo de los empleados, jamás se dejó de prestar el servicio de ambulancia, el pago de sueldo del chofer y la enfermera. Fue una denuncia injustica pero gracias a Dios ya culminó, nunca entendí el motivo de la denuncia, creo que fue una cuestión política”.

Tras reafirmar que la denuncia fue totalmente injusta y generada por cuestiones absolutamente de índole político, la ex mandataria se mostró dolida y molesta por todo este proceso.

“Uno es un ser humano que ha trabajado siempre a conciencia, hemos sido muy responsables en la gestión, siempre hemos priorizado al ciudadano y quisimos brindar lo mejor”.

Fallo a favor

Comunicado de prensa del Comité Departamental de la UCR San Cristóbal:

Celebramos el sobreseimiento de María Paula Salari y solicitamos celeridad en la investigación judicial contra el ex intendente de Ceres Camilo Busquets

Quienes conocemos desde siempre la calidad de persona, rectitud, transparencia y honorabilidad de la Señora María Paula Salari y su desenvolvimiento a lo largo de distintos cargos partidarios y públicos -particularmente como Presidenta Comunal de Villa Trinidad- nunca dudamos que la causa judicial que promovió el actual titular de esa Comuna, José Luis Sánchez, llegaría a un resultado favorable para ella y por el bien de la transparencia pública que siempre declamamos.

Con la publicación de los fundamentos de la resolución judicial -conocida en la fecha- de sobreseimiento de María Paula Salari, creemos que se pone fin a una artera y falaz campaña de desprestigio en su contra y de todo su núcleo familiar, que son los que en primera persona sufrieron una triste manera de hacer política.

Lamentablemente, los costos de esa aventura judicial emprendida por José Luis Sánchez deberán ser afrontados “en el orden causado” por los trinidenses, que también conocen de las condiciones éticas y morales de su ex presidenta comunal.



Investigación sobre las “Gestiones Busquets” en Ceres



Asimismo, anhelamos que la Justicia se expida prontamente sobre la investigación de las “Gestiones Busquets” en Ceres. En tal sentido invitamos al actual presidente comunal de Villa Trinidad que, así como se interesó en la persecución penal contra su antecesora, también demuestre el mismo interés y acompañe el profuso pedido de esclarecimiento de la comunidad departamental en torno a las gravísimas denuncias que pesan contra el ex intendente de la ciudad de Ceres Camilo Busquets y parte de su entonces gabinete.

Recordamos, que las gestiones de Busquets frente a la Municipalidad de Ceres (que terminó el 10 de diciembre de 2019), dejaron “un rojo financiero de $50.885.310 millones de pesos para los cerecinos” según lo determinado por una auditoría técnica ordenada por las actuales autoridades.

Consecuentemente, la actual administración de ese municipio (con la representación legal del Dr. Eduardo Jauchen) instó “en tiempo y forma” la investigación judicial por la presunta comisión de los delitos de: abuso de autoridad, malversación y sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles, falsificación de instrumentos públicos y privados, defraudaciones agravadas, todos en concurso real".



"Siempre creímos en María Paula Salari"



Por ello, desde el Comité Departamental de la UCR invitamos a toda la dirigencia, sin importar la filiación política a echar luz sobre presuntos casos de corrupción, con propios y extraños, para jerarquizar la política y la función pública y apartar a los que eligen estar “Por fuera de la ley".

Hoy nos sentimos profundamente reconfortados, porque a la luz de la justicia, no nos equivocamos con lo que creíamos sobre María Paula Salari.

COMITÉ DEPARTAMENTO SAN CRISTOBAL UCR

COMITÉ PROVINCIAL UNIÓN CÍVICA RADICAL