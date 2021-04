 “Lo que Santa Fe recibe lo multiplica y lo devuelve”, dijo Perotti sobre las obras anunciadas en Rosario

El gobernador Omar Perotti, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciaron este viernes obras por más de $76.000 millones para la provincia de Santa Fe, en el marco de una nueva reunión del Gabinete Federal que se realizó en Rosario, como parte del programa Capitales Alternas. Los proyectos incluyen obras hídricas, sanitarias, de infraestructura universitaria y de reparación de rutas, entre las que se destacan la restauración del Monumento a la Bandera, la repavimentación de la ruta nacional 9 entre Rosario y Córdoba, proyectos de accesos a puertos sobre la ruta nacional A012; la autovía de la ruta 33 y el Acueducto Gran Rosario. “Lo que hemos mostrado hoy es mucho trabajo previo, de la provincia y cada uno de los ministerios con sus pares nacionales, de trasladar obras de municipios y anhelos de obras provinciales que cruzan nuestro territorio y que, necesariamente, tienen que tener el apoyo nacional”, señaló Perotti. Y sumó: “Que hoy tengamos obras importantes anunciadas para Rosario, desde la concreción de cloacas, y una obra histórica, el Acueducto del Gran Rosario, que hace años reclaman vecinos de la región cada verano, donde no alcanza el suministro del agua. Que hoy se empiece a resolver esa situación, que beneficiará a más de 500.000 santafesinos, es una muy buena noticia, más allá de los 7.000 millones que hablan de la magnitud de la obra”. “Son obras que se demoran, no se hacen, o se dejan pasar porque hay que enterrar caños y por eso muchos no las hacen. Nosotros creemos en esas obras, porque son las que le cambian la vida a la gente, y acá vamos a cambiar la vida de miles”, subrayó el gobernador. Además, indicó que los anuncios son “una demostración de la importancia que Santa Fe le da a obras de impacto productivo, de logística, y saneamiento. Lo que Santa Fe recibe lo multiplica y lo devuelve en una proporción muy superior. Por eso, bienvenidos estos más de $76.000 millones que el presidente trajo a Santa Fe, eso es lo que nuestra gente hace a diario para seguir poniendo a esta provincia de pie”.

LOS ACUERDOS

El Ministerio de Agricultura entregó un aporte no reembolsable para la comuna de Ramona por $5.679.000 para fortalecer los sistemas productivos mediante el mejoramiento de caminos rurales de la red no pavimentada. También se anunció la asistencia económica por un total de $15.500.000 pesos para la comuna de Gregoria Pérez de Denis mediante la compra de una motoniveladora para la recomposición de caminos rurales afectados por exceso de precipitaciones. La provincia también firmó dos documentos, uno para el Proyecto de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales (PISEAR) para el financiamiento de una alianza productiva en la localidad de San Guillermo, por un monto de $9.737.000. Además, un convenio de Cooperación y Asistencia en el marco de la Ley de Emergencia Agropecuaria, un aporte no reembolsable por $60 millones destinados a construir y consolidar más de 18 kilómetros de caminos de tipo granular en las localidades de Monte Oscuridad Ramona, San Jerónimo Norte, La Penca, Caraguatá y Máximo Paz. También, tres obras en Rosario: la renovación integral de la Terminal Ómnibus Mariano Moreno, la expansión del sistema público de bicicletas y la red de vías seguras, por un total de $468.640.000. Por otra parte, la reparación y adquisición de equipamiento en el Puerto de Santa Fe, con una inversión de $200 millones y la prestación del servicio ferroviario de pasajeros entre la ciudad de Santa Fe y Laguna Paiva, con una inversión total de $400 millones. Asimismo, se firmó el acta acuerdo entre el Ministerio del Interior de la Nación y la provincia de Santa Fe para la mejora y pavimentación de un tramo de la ruta provincial N°3, por una suma de $1.137,6 millones, a lo que se añadirán fondos propios de la provincia para los tramos restantes. Se unirán las localidades de Intiyaco con Los Amores en el departamento Vera, con una extensión de 50 kilómetros finalizado en el límite con Chaco. También, el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio, en mayo y junio próximo, de tres obras de infraestructura universitaria la Universidad Nacional de Rosario. Los acuerdos incluyen la repavimentación sobre ruta nacional N°9, entre Rosario y Córdoba, con una inversión de $804 millones que beneficiará el tránsito de 27 mil vehículos. Y se llamará a licitación este año de tres obras del antiguo esquema PPP, sobre las rutas 33 y 9, por una inversión de $13.132.000.000. También, se anunció el financiamiento de dos proyectos de accesos a puertos de Rosario sobre ruta nacional N°A012, por una inversión de 295 millones de dólares, que beneficiará el tránsito de 17.500 vehículos por día, y el financiamiento de la obra Emisario Sur Pluviocloacal con pretratamiento de Rosario, por $597 millones. Se rubricó el financiamiento de la remodelación Vial Baigorria en Rosario, por $433 millones, la remodelación integral del Parque Regional Sur, por $346 millones, y la restauración del Monumento a la Bandera, con una inversión estimada en $600 millones. Se inicia, además, la repavimentación y mantenimiento sobre la ruta nacional N°1 - V09, entre el empalme con ruta nacional NºA012 (Santa Fe) y la ciudad de Bell Ville (Córdoba), por $2.220 millones que beneficiará el tránsito de 1.450 vehículos por día. En tanto que en mayo se iniciará la obra autopista Rufino - Rosario sobre la ruta nacional N°33, entre el empalme con ruta nacional N°7 y el acceso a San Eduardo, por $13.000 millones. Se financiarán cuatro proyectos para defensa y control de inundaciones en los municipios de Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Roldán, por $1.763 millones que beneficiará a 200 mil habitantes. Y el financiamiento de la repavimentación de 13 kilómetros de la ruta nacional N°95 en el tramo: Pozo Borrado - límite con Chaco, por $351 millones. El financiamiento del proyecto terraplén de defensa contra inundaciones - Los Amores, ubicado en el área de Bajos Submeridionales, por 140 millones, y que beneficiará a 1.800 habitantes. Además, proyectos en el marco del Plan “Argentina Hace” en el municipio de Santa Fe por $442 millones, y 16 programas de infraestructura social en la provincia, por una inversión estimada de $577 millones. Se trata de cuatro proyectos de infraestructura sanitaria en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19, y 12 Centros de Desarrollo Infantil para la primera infancia. También se firmó, en el marco del Plan del municipio de Rosario, para alcanzar el ciento por ciento de cobertura de la red cloacal, por una inversión estimada de $1.030 millones. Igualmente, se llevó a cabo la firma de acuerdo marco del Plan “Argentina Hace”, por una inversión total de $2.418 millones, para el financiamiento de 184 proyectos en 159 municipios de la provincia, y para el financiamiento del Acueducto Gran Rosario, por una inversión estimada de $7.243 millones beneficiando a 550 mil habitantes. Además, la Agencia Nacional de Discapacidad firmó un convenio con Rosario, para un proyecto de accesibilidad cultural en la órbita del Programa Federal de Recreación y Deportes, con una inversión de $5 millones.