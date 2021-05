Volvieron los intentos de secuestros extorsivos 

En este domingo nos desayunamos con la noticia de que nuevamente, los vivos de siempre, quisieron extorsionar con falsos secuestros a familias de la región.

“Siendo las 0,40 hs suena el teléfono fijo, estábamos acostados, me levanto a atender y desde el otro lado, la voz de mi hija llorando (les juro era la voz de mi hija) me dice " Papi por favor ayúdame, me robaron, me entraron a casa, me están apuntando con un revolver”, relata Abba en su Facebook. “ayúdame por favor, me piden 50 mil dólares..."

Jorge, conocedor de estas maniobras extorsivas, se tomó dos segundos para pensar. “Me voy hasta el celular y la llamo a ella, mientras desde el fijo su supuesta voz me pedía que no llame a la policía. Y allí aparece otra voz de mujer, media ronca, pidiéndome que me apure, yo hacía ruido con una puerta y le decía que estaba viendo cuánto dinero tenía (porque allí me imagine que se trataba de un chantaje porque esa cifra no la vi en mi vida), me atiende mi hija... medio dormida pobre y me dice: " Que pasa pa..." desde el celular, y me volvió el alma al cuerpo”.

“A Dios gracias todo está bien, agradezco a la policía, a quien avisé y tuvieron la gentileza de venir hasta mi casa para contenernos”.