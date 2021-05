39 años del hundimiento A.R.A “General Belgrano”

Por segundo año consecutivo, las restricciones por la pandemia determinaron que el tradicional acto por el 2 de mayo no se realice en forma presencial. Por protocolo, se autorizó la entrega de la ofrenda floral a los 323 fallecidos por parte de los familiares hoy a las 16:00.

Luis Taramelli, preside desde hace 3 años el Centro de Ex Combatientes y Familiares de Caídos en Malvinas. Por aquel entonces, Luis estaba en Puerto Belgrano y destinado al A.R.A Punta Médano, estuvo 5 meses y 20 días navegando. El 2 de mayo en plena navegación les comunicaron que habían hundido el Crucero General Belgrano. Desde entonces, Malvinas vive en él todos días.

Recordemos que el acto central se realizaba en la Plazoleta Almirante Brown. “No hubo acto el año pasado y no habrá este domingo. Eran actos muy importantes donde asistían las escuelas, autoridades de la ciudad, los Jefes de la Policía. Mantenemos contacto con ex combatientes de la provincia” comenzó.

El 2 de mayo de 1982 el submarino nuclear británico HMS Conqueror torpedeó al buque de la Armada Argentina General Belgrano. Transportaba 1093 personas y se dirigía rumbo a nuestra Patagonia. Navegaba fuera de la zona de exclusión determinada por Gran Bretaña.

“Después de 39 años seguimos homenajeando a los 323 héroes del Belgrano que quedaron custodiando la nave bajo esas heladas aguas. Somos veteranos y llevamos en la sangre a Malvinas, es un sentimiento permanente los 365 días del año. Todos los días recordamos. No olvidamos que ese 2 de mayo el submarino Conqueror lanzó los torpedos que impactaron en el crucero. Lamento no poder estar en San Cristóbal para homenajear a nuestros héroes. La pandemia nos obliga a cuidarnos” detalló Taramelli.

Por su parte, el Intendente de la ciudad Horacio Rigo, a través de un video que se distribuyó en las redes sociales, indicó que “hoy 2 de mayo conmemoramos e Aniversario del hundimiento del Crucero A.R.A “General Belgrano. Como cada año es un momento especial para recordar a nuestros héroes, acompañar a sus familiares y enseñar a nuestros hijos la historia que no conocieron. No olvidarlos significa mantener viva nuestra historia y vivo el reclamo de soberanía que por derecho nos asiste a todos los argentinos. Viva la Patria! Viva el Belgrano!”.