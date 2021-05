Alejandro Bercovich: “¿Qué lecciones va a sacar el gobierno de las realidades de Colombia, España y EE.UU?”

“De España -explicó Bercovich- podemos aprender varias cosas. No solo ganó las elecciones Isabel Ayuso, una suerte de supremacista blanca madrileña, sino que Pablo Iglesias, que hace unos meses era vicepresidente de España, se retiró de la política. Lo que me hizo pensar es en cómo terminan las coaliciones que no tienen un bloque programático, que se arman como anti algo“.

El periodista siguió: “También me hizo pensar en como se confían los oficialismos, y como los desgasta la pandemia. A principio de año, uno de los tres popes del Frente de Todos me dijo ‘igual no nos preocupa tanto, porque en la Provincia de Buenos Aires no hay nada en frente’. Bueno, el Partido Popular tampoco parecía tener a nadie, y los reventó a todos“.

Esto es lo que sucede cuando, en un contexto de crisis, el gobierno ajusta, tira demasiado de la piola, y le sube los impuestos a los pobres y la clase media”.

Después, el periodista de Radio Con Vos habló sobre lo que está sucediendo en Colombia: “Lo que hay detrás de la represión salvaje, con 30 muertos y 800 heridos, es el ajuste del gobierno. Esto es lo que sucede cuando, en un contexto de crisis, el gobierno ajusta, tira demasiado de la piola, y le sube los impuestos a los pobres y la clase media. Hay mucha bronca, y los gobiernos tienen que estar pendientes de esa bronca“.

Finalmente, pasó a los Estados Unidos: “Ayer, Jose Ignacio de Mendiguren, un Massista, ex presidente de la UIA, dijo que acá se critican los planes sociales, pero Biden le mandó un cheque de 1.400 dólares a todos los que ganan menos de 90.000 dólares. Eso es ponerle plata en el bolsillo a la gente. Estas inyecciones de dinero empiezan a atraer los ojos, no solo del progresismo, sino de otros sectores del peronismo“.

¿Alcanzará, en este momento, hacer la plancha y tranquilizar la economía?”

“Los gobiernos, y la gente, están mirando hacia arriba para ver cómo están haciendo los otros. La pregunta es qué lecciones va a sacar el gobierno de estas realidades. Porque se están quemando todos los libros. Los de los ortodoxos, los heterodoxos, los liberales, los de todos. Es una situación distinta. ¿Alcanzará, en este momento, hacer la plancha y tranquilizar la economía? Yo creo que no” concluyó Bercovich.